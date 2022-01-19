448人將投入警消工作。（警專提供）

警專19日舉辦特考班結業典禮。（警專提供）

內政部長徐國勇期勉學習莫忘初衷。（警專提供）

警專19日舉行2020年特考班人員結業典禮，共有448人（行政警察275人、消防警察173人），將分發至全台各警消單位服務，相較2019年招考、結訓753人，減少305人。

警專表示，去年疫情影響，學校很多課程改為視訊教學，期中實習也延後到期末，學員剛結束兩個多月的實習，雖然疫情衝擊，但警專教育訓練絕不間斷，順利完成警察、消防人員所具備的學識技能。

到場主持典禮的內政部徐國勇部長，對結業學員表達深切祝福，也勉勵學員應有與時俱進的三種心態：一、持續累積經驗、精進執勤效能，二、莫負熱血初衷、社會堅定磐石；三、凝聚夥伴兄弟、發揮組合力量。

徐國勇表示，警察代表國家執行法律，是維護治安的正義先鋒，而消防人員則維護公眾及人民生命財產安全，過去這一年警察、消防同仁在疫情期間，全力投入維護社會治安與救災救護工作，勞苦功高，另協助政府查緝非洲豬瘟入侵、守護食安防疫，成果斐然，辛苦的付出社會大眾感念在心。勉勵學員到了工作崗位後，更要團結一致，鞭策惕勵，堅持是非、潔身自愛，以維護「人民安心、社會安定、國家安全」的堅定磐石為榮。

結業學員在典禮中除向各級長官、師長行謝師禮外，學員代表致詞，感謝所有辛勤奉獻的教師官和家長，大家堅定有力的支持，永遠都是警察、消防弟兄最堅強的後盾。