立法院內政委員會19日本排審「地方制度法修正草案」，最後協商臨時會不處理，新竹縣政府晚間發聲明指出，由上而下、一字修法的合併升格，「本就倉促不健全」，期盼透過朝野、中央與地方共同討論合併升格的優、缺點，並取得共識，在充足準備下，具體推行合併升格。

新竹縣政府新聞處長莊淇銘表示，感謝立委林為洲和林思銘在立法院的努力，他認為，縣市合併升格議題需要中央和地方充足的溝通，並考量改制後的優點、缺點，在形成共識後，擬定具體執行計畫，進而逐步推行，「怎能憑一字修法？」在計畫、溝通都缺乏的狀況下就「硬來」。

莊淇銘也說，日前立法院內政委員會曾到新竹縣議會舉辦地方座談會，就實際行動討論縣市合併升格的效益和影響，「如此作法才正確」，否則僅將地方制度法中的「「人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市」的「且」改成「或」一字修法，莊淇銘指出，「這是在破壞台灣的法制，不是為了人民福祉。」