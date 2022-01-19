落羽松秘境水塘上的水上渡假帆船蓬屋房。（逗點花蓮壽豐渡假莊園提供）

逗點花蓮壽豐渡假莊園內規劃，落羽松秘境水塘上的水上渡假帆船蓬屋。（逗點花蓮壽豐渡假莊園提供）

逗點新創集團打造野奢式的隱居體驗，貼身管家團隊服務，享用在地部落特色風味美食，結合秘境莊園定點療癒式的渡假步調。（逗點花蓮壽豐渡假莊園提供）

在地旅遊興起，人們走向戶外，露營成為新的生活風格，頂級飯店、民宿也打造奢華露營車，邀請旅人從不同於飯店的視角感受在地生活，不只是在台灣，全球都風行「indoor-outdoor」概念，置身自然的小屋或是空間裡感受戶外之美。

逗點花蓮壽豐渡假莊園隱於花蓮溪與海岸山脈間的193線道上依山傍水，整個莊園由逗點新創集團打造，提供貼身管家團隊服務，及在地部落特色風味美食，在房型上，有獨立落羽松水景蓬房，還有溪景水岸第1排限量頂級野奢露營車房，為了讓旅人更貼近在地文化，莊園也特別安排原鄉餐食，以及星月彎大草原的月光音樂展演精彩節目。

絕美中央山脈景致環抱的逗點花蓮壽豐渡假莊園Villa水上蓬屋，設有私人泡澡浴缸與獨立客廳、後方休閒發呆露台，放空享受寧靜水塘邊潺潺流入的山泉水聲及難得的光影演繹，獨享優境隱世的美好山居浪漫時光。

逗點花蓮壽豐渡假莊園頂級豪奢領航者露營車，全車以高科技鋁合金蒙皮打造，設置在園區緊臨河岸花園草地制高點上，可放鬆慵懶體驗在露營車乾溼分離的豪華野奢浴室內，走出露營車可在落羽松林間，欣賞縱谷平原遼闊的溪床，與中央山脈的天際線日落美景。