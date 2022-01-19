經濟部部長王美花與高雄市市長陳其邁19日共同主持第二次指導會，邀集領域專家學者及相關部會代表，共同檢視並精進跨部會推動工作之進展與成效，整體方案進度均已有階段性成果，獲得委員及高市府肯定，會議中也針對2022年推動方向，進行跨部會的討論。

「亞灣5G AIoT創新園區」是結合高雄市政府、經濟部、交通部、國發會、通傳會及文化部等跨部會能量，投入園區開發、智慧設施、新創鏈結、場域應用、人才培育及產業群聚等六大作法，是國內投資額最大、最完整的5G AIoT實證場域，5年總計將投入超過100億元。

「亞灣5G AIoT創新園區」已於2021年成5月立專案辦公室，建立一站式服務平台。在各部會通力合作之下，經濟部透過法人科技專案技術於電競館、高展館等場域導入創新應用，在2021年期間推動全球首創5G＋MR無人機競賽及數場次5G展會虛實互動應用等；此外，運用「A+企業創新研發淬鍊計畫」鼓勵國內外大廠落地亞灣設立研發中心，進行技術研發及實證淬煉，建構高雄5G AIoT產業生態系，並帶動在地科技人才育成，促進高雄產業轉型，目前已有6家業者提出申請。

經濟部在人才培育及新創鏈結方面，已於2021年12月27日在高雄軟體園區成立人才培育基地，並以「以戰代訓」方式培訓數位內容人才，110年期間已開設12梯次培訓課程共訓練258人，厚植人才關鍵能量，提升國際專案接單力；並在高軟園區打造國際級創業聚落「亞灣新創園」，招募42家優質潛力新創團隊，並引進7家國際級加速器如Line、微軟等國際大廠合作，協助進駐之新創公司鏈結國際並找到出海口。

國發會在智慧設施推動方面，與高市府合作投入體感電競(駁二特區)、輕軌防撞(輕軌軟體園區站)，並補助相關業者推動智慧健康、智慧教育及智慧展演等應用，強化串聯在地新創聚落能量。

此外，高市府運用中央資源與在地場域結合，推動高雄市成為文化科技城市，打造5G XR O-RAN實驗場，提供業者5G測試基礎環境，並辦理多場文化科技活動，展現城市動能，亦規劃於亞灣導入智慧杆應用，如人流數據決策、展演技術輔助、賽事轉播、無人載具競速等。

王美花表示，目前各部會110年度的推動已有相當成果，也相當樂見通傳會及高市府共同合作解決亞灣n79警消頻段干擾議題，以利亞灣智慧杆導入應用，並期待111年度跨部會能有更緊密合作，讓整體方案繳出更亮麗的成績。

陳其邁也說，感謝各部會的投入，讓高雄能夠更進一步發展，也期許往後資源的投入能確實帶來產業落地、永續發展，藉由相關建設推動高雄產業提升。

「亞灣5G AIoT創新園區推動方案」在跨部會通力合作下，運用園區開發、智慧設施、新創鏈結、場域應用、人才培育及產業群聚等六大面向推動，已有具體成果，未來也將持續推動，期望將亞灣區打造為下世代科技應用先驅者，並帶領產業與人才南向，南北均衡發展，帶動產業結構轉型。