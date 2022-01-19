南台灣去年房市夯熱，富住通商用不動產公司去年銷售總額衝破250億元，創下歷年新高，雖然面對政府打炒房，但因南台灣配合半導體S帶核心週邊建設發展、以及重大建設和投資議題持續發酵，今年將審慎樂觀，南台灣商用不動產交易將呈量縮價微漲的趨勢。

富住通商用不動產與國立屏東大學、高雄市不動產估價師公會，19日共同舉辦「2022商用不動產市場研究發表會」，富住通董事長莊明昇、國立屏東大學不動產經營學系主任張桂鳳、屏東大學不動產經營學系副教授楊宗憲、高雄市不動產估價師公會理事長鄭清中、清景麟地產總經理施棟瀝、日勝生活科技集團總經理劉垚凱等專官學專家與會。

清景麟地產總經理施棟瀝在專題演講時指出，QE量化寬鬆、利率低檔、台商回流1.2兆元、以及國外旅遊預算1.6兆元留台，2021年可說是史上錢最多的一年，民生消費平均成長10％，汽車和房屋賣的非常好。

他說，2020年第一季的消費資金去處，在不動產方面，從2020年的35.2％，拉升到2021年第一季的42.2％，此一改變，主要跟不動產成為高資產族群的最愛、贈產資產的行為受到青睞有關。

施棟瀝指出，在打炒房過程中，開發商一定要讓產品成為客戶青睞的對象，除了稀少，「買不到，才是最好的」。

他說，台積電落腳高雄，高雄房市去年8月開始火紅，90天內大起大落，並大約上漲30％，去年12月單月移轉棟數50700戶，創單月歷史新高，面對高雄房市的大起大落，高雄在地置產族，應該要「慎重比較，快速下手」。

日勝生活科技集團總經理劉垚凱表示，2022年房市的能見度不低，商用不動產仍是市最大焦點，主要是台灣GDP有望站上4％，企業置產與擴產動能仍在，光是去年上市櫃公司購買商用不動產的金額就達1588億元，年增達12％。

劉垚凱指出，2022年商用不動產市場交易規模，將具有支撐，而工業土地仍是交易大宗，廠辦與辦公室也有發揮空間。

他說，除了商用不動產，因應台灣超高齡社會的即將到來，高齡居住照顧需求，也將是另一潛力市場，因此，包括高齡友善住宅、多元型態的樂齡產業、長照機構、樂齡宅、共生宅、以及養生村等，都是開發商應該關切的開發項目。