歷經2年新冠疫情的衝擊，看準國人對居家環境的抗菌衛生要求升級，郡翔科技推出一款「aiSave抗菌照明燈」，利用光觸媒與銀離子產生對動植物友善的遠紅外線波長光線，具有不刺眼、不閃爍的特性，對人體無害，可有效抗菌、除臭、除黴，目前已有上市食品大廠採用，還有科技廠商正在洽談引進廠房，維護作業人員的健康。

隨著年關將近、除舊佈新商機大，郡翔科技近日率先推出業界首見「7天試用、無效退押」服務。郡翔科技總經理卓裕文表示，民眾只要預付押金、即可把燈具帶回家試用，「7天後如果無感，直接無條件退押！」

從事室內設計裝修業20多年的卓裕文，在服務客戶的經驗中嗅到新商機，找到在日本正夯、且已大量運用在公共空間的多功能抗菌燈具，有意接洽引進台灣。經探詢後赫然發現，該產品竟是國人研發、MIT的外銷燈具，堪稱「台灣之光」！

卓裕文說，在日本市場火紅的「aiSave抗菌照明燈」，是由擁有電機工程專長的台灣人余宜璋，2017年間與日方共同研究實驗光觸媒抗菌粉末的應用、與學習二氧化鈦相關技術及應用後，再經多次測試、改良下成功研發。考量日本市場對抗菌機能的重視，因此該燈具在台灣製造後外銷日本，2019年第三季開始熱賣。

卓裕文表示，市售抗菌商品很多，但紫外線燈具會傷害人體，只要空間有人就不能直接使用；酒精、次氯酸水揮發後，也無法持續對環境消毒。在因緣際會下，去年終於找到這組日本正夯的多功能抗菌燈具，是在光照基礎上，結合光觸媒與銀離子技術，可產生遠紅外線波長光線，具有不刺眼、不閃爍的Ra85高演色特性，對環境中動植物也非常友善。

據悉，「aiSave抗菌照明燈」由於效果佳，不僅有傳統的直管燈、球燈、格柵燈，與崁燈等型體，現階段已普遍運用於日本新幹線、學校、商務酒店、工廠與超商、安養院，大受市場好評。

卓裕文表示，根據日本奈良縣立醫科大學醫學部進行的實驗，不僅證明「aiSave抗菌照明燈」能有效抑菌，對於臭味、煙味、裝潢後空間甲醛，也能有效抑制；加上該系列燈具保用4萬小時，以單顆燈泡計算，平均1天花費不到1元，成本低且耐用，吸引許多家庭主婦趨之若鶩。

卓裕文在多次試用抗菌燈具後，認定真正好用，決定斜槓創業設立郡翔科技，大力推廣這項創新環保商品。他提到，「aiSave抗菌照明燈」從外銷市場轉回內銷後，陸續在台灣醫療科技展、國際建築室內設計建材展中嶄露頭角，引起不少重視環境衛生的單位、建商與室內設計師注目，有意整批納入空間規劃或建案安裝中；部份食品廠與校園，也開始評估換用的可行性。