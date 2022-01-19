長榮航空（2618）因應美國聯邦航空總署（FAA）提出5G有潛在干擾777機型飛安的疑慮，19日上午先行將台北-洛杉磯BR12、台北-紐約BR32延後3小時起飛，直到下午接獲FAA最新核准適航替代符合方法（AMOC），長榮航空飛往美國相關機場暫時排除5G干擾的疑慮，長榮航空後續往返美國之航班相關場站將維持正常起降。

長榮航空表示，會持續掌握相關資訊，並密切關注波音公司、FAA之最新技術性對策資訊，必要時將擬定相關應變措施，以及做航班必要之調整，確保飛航安全。