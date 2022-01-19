南部建商天玉集團去年收入逾180億，18日舉辦尾牙宴犒賞員工。（柯宗緯攝）

天玉集團執行長黃文柔尾牙盛裝打扮，還獻唱歌曲，炒熱現場氣氛。（柯宗緯攝）

高雄房市去年初面對新冠肺炎的衝擊，慢慢在去年底房市逐漸回溫，加上台積電宣布進去高雄帶旺高雄房市，高雄房價已創新高，南部建商天玉集團去年營收逾180億，18日舉辦尾牙宴犒賞員工，還抽出多部電動機車，氣氛嗨到爆。

天玉集團總經理黃勁嘉指出，在當今缺工缺料的情形下，非常感謝各方朋友的相挺，才有這樣如此的成績；更是稱讚同仁的應變能力與專業性，鞏固天玉集團的初心，用心蓋好房。

黃勁嘉提到，台積電宣告要到高雄之後，整個北高房市的欣欣向榮，應證了天玉集團董事長黃學藤精準的眼光及龍騰建設在北高雄的長期耕耘，未來高鐵特區有機會挑戰美術館，成為高雄房價最高的區域，去年公司也因此受惠，業績創下新高，賣出1500戶，相較前年成長超過6成。

北高雄房市熱絡，天玉集團北高雄建案「鑫高鐵 3」最高成交每坪45萬；今年度推出位於民族路鼎山街詢問度非常高的「鑫空樹」，繼巨蛋、高鐵後，搶攻百貨商圈地王，打造27層新地標。

天玉集團今年邁入25年，執行長黃文柔表示，除了蓋好房外，秉持照顧社區關懷社會並持續做公益，這是我們的企業責任，希望藉由企業的力量，取之社會，用之社會，回饋不遺餘力，為社會盡一份心力。