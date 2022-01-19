鍾瑶、田士廣開箱體驗「會動的文藝復興 沉浸式光影藝術展」。（三立提供）

鍾瑶、田士廣開箱體驗「會動的文藝復興 沉浸式光影藝術展」。（三立提供）

鍾瑶、田士廣開箱體驗「會動的文藝復興 沉浸式光影藝術展」。（三立提供）

鍾瑶、田士廣開箱體驗「會動的文藝復興 沉浸式光影藝術展」，與蒙娜麗莎畫像自拍。（三立提供）

鍾瑶與同門師弟田士廣19日參與「會動的文藝復興 沉浸式光影藝術展」開箱體驗，曾長期待歐洲的鍾瑶，有多次參觀展覽經驗，最開心是開心是看過蒙娜麗莎真跡，但可惜沒有去過義大利佛羅倫斯，希望疫情解封後可以再度造訪歐洲。她透露一直以來都最喜歡〈末日審判〉，此畫也跟她最近在讀的《聖經》有很多關聯。

鍾瑶回憶有兩次在羅浮宮看展，在這麼浪漫的地方包包卻被偷，當時一位吉普賽人女人翻了她兩次包包，硬是要偷，到最後她只好緊抱著包包，但對方還是不死心，繼續摸她腰間。鍾瑶笑說：「第一次去羅浮宮一直在防小偷，第二次才能認真看展。」熱愛旅行的她說自己有個習慣，就是無論走到哪都會買明信片寄給自己，就像人生紀錄。

歐洲男人的浪漫眾所皆知，鍾瑶笑說也許她的臉比較東方，所以歐洲男人滿愛對她搭訕，即使走在路上很狼狽，都有男人想幫她拖行李。雖然覺得外國人搭訕的方式很直接，但能接受他們的大方，不過她坦言還是會先看對方長相。田士廣則透露自己比較害羞不敢搭訕，鍾瑶忍不住笑他太保守，「這樣怎麼交得到女朋友啦！」

兩人昨邊聽解說邊自拍，鍾瑶表示展場真的很像歐洲的博物館，他們最讚嘆的是大師區沉浸式展覽空間和聖母百花大教堂的穹頂。田士廣沒在歐洲看過，笑說曾特地跑到台南奇美博物館看歐洲藝術展，因為從小就愛達文西作品，特別是〈最後的晚餐〉。

「會動的文藝復興 沉浸式光影藝術展」受疫情影響延宕半年之後終於開展，內容以數位藝術科技展示文藝復興時期24位大師200多幅鉅作，極盡聲光之美，首展台北站在臺北花博公園流行館，展期從1月22日到5月2日。