漢神百貨週年慶祭出市價156萬Mercedes-Benz A180，110萬分之一的幸運兒出爐，是一名家庭主婦的郭姓常客。（柯宗緯翻攝）

漢神百貨週年慶祭出市價156萬Mercedes-Benz A180，110萬分之一的幸運兒出爐，是一名家庭主婦的郭姓常客，她直呼幸運，還懷疑自己是不是在做夢，這真的是人生中收過最大的一筆過年紅包，還準備巧克力送給工作人員讓大家一起沾沾喜氣過好年。

在贈獎儀式上，郭小姐親自到現場從漢神百貨主管手中領取這的好運氣，她透露，這次趁著週年慶在精品專櫃消費，沒想到竟然幸運抽中人人欣羨百萬名車大獎，在得知中獎消息當下全家都感到不可思議，隔天還親自到漢神百貨做確認。

漢神百貨數位行銷部協理袁永慧表示，為了回饋長期支持漢神的消費者，每年週年慶都會送出百萬名車，2021年則大方祭出市價156萬的 Mercedes-Benz A 180汽車做為總抽獎的特獎，同時搭配瑞典家電和知名飯店住宿券等獎項，為期33天的總抽獎活動檔期中一共兌出110萬餘組的抽獎號碼。

另外，漢神百貨持續在企業社會責任上不遺餘力，週年慶期間特別與知名貝果品牌Miopane聯手推出「讓愛加貝 攜手做公益」活動，漢神並捐出10萬元給中華基督教救助協會推行的『1919陪讀計劃』，連續兩年以實際行動幫助社會上貧困、單親或是親人無力撫養的小朋友，讓他們不再孤單無助。