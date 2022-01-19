警方查扣到現金216萬等贓證物，並扣押嫌犯一棟5000萬元房子。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

以王姓及郭姓夫妻檔為首的靈骨塔詐欺集團，向被害人佯稱要有整套的殯葬產品，才有買家願意高價收購，慫恿被害人投資，並以新的「生基位」詐騙話術，宣稱「種生基」可以消災解厄、祈福改運，鼓吹被害人投資後再轉售獲利，但事後即斷絕聯繫。刑事局偵查第七大隊將王姓夫妻等19嫌逮捕到案，初步清查被害人約30餘人，遭詐金額高達7000萬元。

專案小組從去年底陸續執行2波緝捕行動，查扣到電腦、手機、客戶訂單、客戶資料、塔位、生基位買賣契約書、生基寶盒提貨單、業務名片、教戰守則等證物，及現金216萬6800元，並核准裁定扣押嫌犯名下價值約5000萬元房產一棟。

警方調查，嫌犯鎖定持有下市或倒閉公司股票的民眾，宣稱可以「壁紙換塔位」，只要加購骨灰罐、內膽、牌位、寶石鑑定書等整套殯葬產品，就會有買家願意高價收購，並慫恿被害人投資針對活人風水秘術的生基塔位。

待被害人投資後，嫌犯再陸續以生基位需要搭配生基寶盒、生基寶盒有瑕疵需要補土、貼金箔等話術，誘騙被害人持續加碼。並安排一名住在國內的日籍男子假扮買家與被害人見面，藉以取信被害人，當被害人購買後，即找各種理由使交易告吹，不斷拖延交易，或繼續慫恿加購，最終與被害人斷絕聯繫，造成被害人血本無歸，其中，又以北市一名6旬婦人遭詐2000萬元損失最高。