Omicron本土疫情不斷延燒，社區感染風險遽增，隨著農曆春節將屆，台南市長黃偉哲今天主持COVID-19一級指揮中心會議，宣布取消春節期間在廟宇發放紅包的活動，也指示衛生所提供快篩試劑給從北部返回台南過年的民眾回家快篩。

黃偉哲表示，為避免聚集過多人潮造成防疫風險，今年春節，他將取消於台南各大廟宇發放紅包的行程，此外，因應大批民眾將從北部返回台南過年，因此也要求衛生局在春節這段期間，透過衛生所提供從北部返鄉過年的民眾快篩劑，讓他們在家進行快篩。

衛生局長許以霖表示，目前預計提供7200劑的快篩試劑給北部返回台南的民眾，細節方案仍待擬定，應該會比照去年「端午守護台南專案」執行，選定幾個衛生所提供返鄉民眾領取快篩劑。

他說，鑑於此波Omicron疫情來得又快又急，雖然台南目前仍保持連續200多天零本土病例，但即將來到的9天春節，對於防疫將是一大考驗，除了持續衝高疫苗涵蓋率，同時，春節期間有不少活動，也要求主辦單位應於活動場域提供充足手部清消用品，及提高公共廁所消毒頻率，並需設有醫療應變措施。

民政局也公布今年春節廟宇參拜防疫措施，包括全程戴口罩（飲食期間得暫脫口罩除外）、維持實聯制、社交距離、出入管制等，超過500人的大型宗教活動，須提報防疫計畫，並經民政局同意才可以辦理。