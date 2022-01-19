根據「半島電視台」（Al Jazeera）報導，週一(17)葉門胡塞組織利用無人機向阿布達比發動攻擊，等於是間接揭露了阿拉伯聯合大公國（UAE）內致命弱點，同時有損其在國際上作為重要商業樞紐及奢華旅遊勝地的美名，專家更指出這次襲擊恐促使阿聯酋與伊朗談判求和的可能性。

報導指出，「此襲擊完全打擊了阿聯酋穩固的國際地位，包括旅遊、金融、貿易，最關鍵的是不免讓外界質疑該國對核能發展的野心。」2020年，阿拉伯聯合大公國宣布啟用第一座核電廠，這使得周圍國家提高警覺，憂心核電的使用帶來安全的疑慮。

2018年，美國前總統川普任內退出「伊朗核問題全面協定」，重啟全面性的制裁。隨著制裁日益加劇，當時伊朗宣布考慮談判暫停。專家指出，胡塞對阿布達比發動襲擊同時代表著伊朗向阿聯酋發出嚴厲警告。隨著各盟國正與伊朗舉行會談，以恢復2015年的簽訂的「伊朗核問題全面協定」，美國持續向阿聯酋施壓，要求對伊朗實施更具體的制裁。

胡塞叛軍對阿布達比一個重要石油場進行無人機襲擊，造成三人死亡，並在阿布達比國際機場引發了火災。(圖/美聯社)

胡塞組織軍事發言人沙里(Yahya Saree)稱此次襲擊是一次相當成功的軍事活動。並警告我方隨時能再瞄準更多該國境內重要建設。阿聯酋是沙烏地阿拉伯領導的軍事聯盟之一，該聯盟支持葉門政府打擊與伊朗結盟的胡塞叛軍，長年的戰爭導致葉門這個國家難以解決的人道主義災難。

然而，對於致命襲擊是否影響阿聯酋國家的安全與穩定，當局則是矢口否認。

「阿拉伯總是善於將自己佯裝成一個安全又可靠的國家，這次攻擊讓他們真正意識到自己正參與一場地區內主要勢力的角力戰爭。」

有消息人士指出，此次無人機襲擊事件其中胡塞組織恐怕只是個魁儡，認為幕後主使者可能是伊朗，而非葉門。

專家補充，「該襲擊不但損害了阿聯酋身為旅遊和貿易避風港的聲譽，也使其對伊朗更加謹慎。」