力挺台灣外貿友善國，台灣菸酒公司19日指出，2021年底立陶宛生產的深色蘭姆酒約20400瓶，面臨中國大陸拒收漂流海上情況，台酒適時義挺轉購入台灣，該批酒品在18日到港，將重新製作中文標貼包裝後上市，定價預估為1000元以下，首批將在1月底上市。

台灣菸酒公司表示，立國MV Group Production蘭姆酒成品酒會報關、完稅等流程約三天，之後才能在台酒倉庫重貼產地、成分等中文標示以販售，每瓶0.7公升，酒精濃度37.5％，每瓶定價在1000元以下，目前也有公司和團體提出大量採購意願，其中圓山飯店有意採購700瓶，最快1月底就能上市，大規模上市則要等到元宵節以後。

台酒高層也表示，台灣菸酒2022年將持續研發即飲式低酒精飲料（RTD）新品，目前仍在測試階段，預計第一季將定案，六月啤酒熱銷季節前即可推出。另台酒下半年也會推出高濃度OMAR威士忌新酒品，主要是2021年台酒OMAR原桶強度柳丁酒桶熱銷，台酒趁勝追擊推出其他品項如原桶強度荔枝桶等。

立陶宛在2021年宣布與我國互設代表處，成就第一個以台灣為名的歐洲外交代表處，但近期受政治與經貿因素影響，導致立陶宛貨品無法入關。

台灣菸酒指出，2021年12月初就傳出中國大陸海關電子報系統將立陶宛從「來源國」列表刪除，導致出口貨物滯留中國港口，雖然事後中國大陸電子報關系統重新出現立陶宛名字，但滯留海上的貨品，依舊不得其門而入，先前即有立陶宛知名啤酒商遭中國取消多筆訂單之外，甚至貨物無法清關情況。

台灣駐立陶宛代表黃鈞耀日前接獲通知，遭中國大陸卡關波及的立陶宛公司MV Group Production約2萬瓶深色蘭姆酒成品酒，原訂2021年12月29日抵達中國大陸港口卻面臨漂流的命運，黃鈞耀透過外交部轉告知財政部其訊息，經財政部通知台酒公司後，台酒隨即接洽收購該批酒品。

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