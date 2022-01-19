基勝-KY自3月3日起終止上市 19:062022/01/19 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所指出，基勝-KY（8427）依證券交易法第165條之1準用第145條規定，於其股東臨時會決議通過申請其有價證券終止上市，經證交所同意並公告基勝-KY股票自今（111）年3月3日起終止上市。 精熙私有化 3／18終止上市 台積電暴跌21元 拖累台股重挫146點 失守18400點關卡 #基勝-KY #終止上市 #證交所指出 #證券交易法 #條之 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 證交所董事會通過來頡及鼎基兩上市案、基勝-KY下市案 17:022022/01/18 財經 炒作唐鋒炒票、違約不交割 3人交保 07:292022/01/14 社會 台積電早盤創歷史新高 台股一度漲逾百點 09:212022/01/17 財經 《證交所》證交所修正創新板2規範 放寬交易資格 16:482022/01/18 財經 金虎迎兩萬 外資選股秘笈大公開 22:462022/01/16 財經 官股券商連5買近95億元 晶圓雙雄敲最猛 11:192022/01/12 財經 《其他股》中租-KY澄清市場傳言 法人續看好後市 12:162022/01/14 財經 《航運股》長榮海勤人員喜獲獎金 慧洋-KY年終12個月 17:222022/01/14 財經 《電子零件》磷酸鋰鐵電池需求看俏 立凱-KY受惠 12:332022/01/19 財經 亞德客Q1接單、出貨 可望優於去年同期 21:332022/01/18 財經 《電機股》豐祥-KY休閒車輛助力 今年營運再拚高 15:572022/01/12 財經 財經熱門新聞 美股慘殺還沒完？專家1句警告：下一波災難快來了 - 財經 美股全面暴跌 連台股都慘摔！幕後殺手抓到了 - 財經 台積電暴跌21元兇手找到了 外資翻臉狂砍近1.4萬張 - 財經 航運公司賺到超肥 卻慘了這群人 專家開嗆：通膨罪魁禍首 - 財經 統一超尬全聯 推便利快超市 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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