證交所指出，基勝-KY（8427）依證券交易法第165條之1準用第145條規定，於其股東臨時會決議通過申請其有價證券終止上市，經證交所同意並公告基勝-KY股票自今（111）年3月3日起終止上市。

精熙私有化 3／18終止上市
台積電暴跌21元 拖累台股重挫146點 失守18400點關卡
#基勝-KY #終止上市 #證交所指出 #證券交易法 #條之