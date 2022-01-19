女星夏宇童曾在綜藝節目挑戰歌仔戲曲《王寶釧》，更在表演後大膽向交往3年多的男友孫協志示愛，讓男方害羞不已；而小倆口的感情是否有新進展，也是外界關注的焦點。夏宇童日前在IG分享了她的「休假模式」美照，一組在戶外俏露香肩，另一組則在床上甜秀美腿並「下衣失蹤」，滿滿的「男友視角」，粉絲除了一片讚美外，也有人祝她和孫協志「做人成功」，更令人期待兩人的好事何時近。

夏宇童17日先曬一組戶外美照，只見她頂著俏麗披肩髮型，外穿藍紫色絨毛大衣保暖，但內搭則是白色系肩帶，先是俏露香肩望向鏡頭展現顏值，接著從微笑變成燦爛的露齒笑，倒數第二張還露出一片胸前雪肌，隨即又轉回只露香肩，展現小女人嬌羞的動態攝影很有巧思。

她寫道：「休假的臉真好看，#休假掐哩猴哇矮(小姐請妳給我愛)(配爆笑表情)，#休假模式」；網友被美翻狂讚：「美爆」、「寶寶好美」、「有夠美」、「妳的笑容才是最美」、「小露肩膀，也太美了」、「漂亮啊女神姐姐」、「超級美麗的，這是男友視角嗎」、「有仙女下凡的感覺（宇童想哏能力變強了）」、「這是男友視角吧，笑的超甜」、「無名指怎麼沒有東西⋯」，不自覺就歪樓關心起她的感情進展。

夏宇童昨(18)日則分享另一組「床照」，畫面中她屈腿甜坐在白床單上，身穿土耳其藍綠色長版長袖毛衣，下襬長可包覆到大腿上緣，在美腿遮擋下形成「下衣失蹤」效果；她用左手將珍貴的「絕對領域」擋住，僅露出的小片大腿及整隻小腿依然電力十足；後兩張照片她則俯臥看向鏡頭，在後面露出的雙腿仍然漂亮，也是「男友視角」滿點的美景。

她寫道：「估的摸寧(good morning)」；網友被電暈紛回：「超美的」、「好棒的藍色」、「女神」、「早安」、「已戀愛」、「起床看到宇童，都很有精神的面對今天了」、「性感加上可愛」、「一早就被電了」、「宇童美女，早安呀！希望你和協志哥能做人成功哦！」再度歪樓，也說明粉絲都關心她的幸福何時有新進度。