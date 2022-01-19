中租北市大葉宏蔚（左）、中租企業蘇敬恒（右）勇奪111年度第一次全國羽球排名賽男雙冠軍。（中華羽協提供）

111年度第一次全國羽球排名賽於台北體育館展開長達9天的賽程，19日完美落幕，甲、乙組冠軍皆出爐，排名賽是台灣年度最高級別的羽球個人賽事，也是乙組選手們晉升甲組球員的唯一認證賽事，而甲組球員的最終成績，將成為亞運培訓隊的遴選依據，最終甲組男單、男雙分別由呂家弘與蘇敬恒/葉宏蔚奪冠，兩組冠軍皆在本次排名賽二度封王。

男單甲組決賽，由亞柏北市大呂家弘對上土銀北市大廖倬甫，雙方大戰3局才分出勝負，首局由廖倬甫以21比17拿下，第2局呂家弘打出21比11逆轉局勢，第3局廖倬甫一度以14比8取得大幅領先，但呂家弘一路追到20分平手，最後進入延長加分以22比20奪冠。

賽後呂家弘直言非常開心，在前年二排賽首次奪冠後，去年兩場排名賽皆未名列前茅，讓他一度懷疑自己，所以這座冠軍對他而言非常重要，可以再次肯定自己的實力，目標在亞運前將自己狀況調整好，於比賽中全力以赴。

男雙甲組冠軍戰，由中租企業蘇敬恒/中租北市大葉宏蔚對上合庫羽球隊李哲輝/合庫國體大楊博軒，兩組分別為去年一排、二排冠軍，實力不相上下，但「蘇葉組合」這次拿出絕佳氣勢，以21比18、21比13直落二擊退李楊配，奪下兩人搭檔後的第2冠。

蘇敬恒賽後稱讚葉宏蔚於這一年進步很多，也變得很成熟，笑說自己以後要靠學弟了；取得亞運國手資格後，蘇敬恒希望能一圓亞運奪牌夢，葉宏蔚則是因首次參加大型國際賽事，所以將亞運當作最佳的學習機會，談到今年的規劃，兩人都希望在國際賽奪得佳績，將世界排名往前推進。

甲組各組冠軍如下， 男子單打：亞柏北市大呂家弘，男子雙打：中租企業蘇敬恒/中租北市大葉宏蔚，女子單打：台電陳肅諭，女子雙打：中租北市大李佳馨/鄧淳薫，混合雙打：合庫國體大楊博軒/合庫臺師大胡綾芳，其餘名次與乙組賽事成績皆可於中華羽協官方網站查詢。