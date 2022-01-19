Omicron大舉入侵，台灣本土病例不斷上升，今天再度新增10例本土，包括7名西堤群聚相關，以及1例不明感染源，這也是連續2天出現不明感染源的個案。對此腎臟科名醫江守山直言，疫情的發展跟去年5月爆發越來越像了。

江守山在臉書PO文「疫情越來越不妙」，他表示，去年5月華航諾富特飯店爆發之後，從剛開始的有跡可循，到後面不斷傳出不明感染源的社區個案；而這次Omicron也是，從最初的桃園機場群聚，到防疫司機也都有跡可循，但現在出現了新竹一家四口、亞東護理師等社區不明感染源，直言現在疫情的發展「跟上一波5月越來越像」。

江守山也喊話，表示安全起見，現在起每個家庭都應該備妥一個月份的食物、藥物與民生用品，意即恐要做好回升三級警戒的準備。

繼日前新竹一家四口與亞東護理師後，今天(19日)桃園八德大湳巿場一名員工因陪病而採檢，意外確診，為案18119，指揮中心指揮官陳時中坦言，這一例感染源不明，目前清查與西堤群聚、歌友會都沒有關連。