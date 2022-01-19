冬季奧運未來面臨著最嚴峻的挑戰，隨著北半球氣候變遷、平均溫度上升，導致以後適合舉辦冬奧的雪地愈來愈少。加拿大安大略省滑鐵盧大學18日提出報告，根據他們從加拿大、奧地利、美國等地研究者收集的資料，斷定如果溫室氣體排放沒有獲得巨大改善，足以安全舉辦冬奧的城市將會在本世紀結束前消失殆盡。

滑鐵盧大學以曾經舉辦冬奧的21座城市來看，如果全球暖化沒有踩剎車，除了日本北海道的札幌市，其餘20座城市將會在2080年全數失去舉辦冬奧的冬季環境。如果「巴黎協定」有被確實遵守，各大工業國減少溫室氣體排放，那麼到了2080年其中符合冬奧需求的城市會上升到8座，並且只有6座城市被認為無法舉辦（雪地太薄、安全不足）。

滑鐵盧大學環境資源管理教授史考特（Daniel Scott）說：「冬季體育的世界正受到氣候暖化的影響，運動員與教練們目睹了練習與競賽場地的改變。」根據問卷調查，89%的冬季運動員、教練認為氣候變遷已經影響到比賽，高達94%擔心未來的氣候會進一步衝擊冬季體育。

美國2020年11月在前總統川普（Donald Trump）的決定之下一度退出「巴黎協定」，去年2月由新任總統拜登（Joe Biden）重返協定。本屆為了辦成冬奧，北京大學工學院研發出大陸首套環保型人造雪設備，有能力在0℃以上環境大量造雪。