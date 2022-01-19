桃園市青年事務局長顏蔚慈去年9月中請辭返鄉參選，局長一職懸缺4個月，市長鄭文燦19日宣布由英系立委陳明文女兒的陳冠穎接任，另外還有新人事處長林妙貞、新政風處長許志雲，他提到桃園227萬人口員額編制可達9000名公務員，但目前僅6000餘人，將持續向中央爭取。

鄭文燦說，桃園是最年輕的直轄市，升格後創全國之先成立青年事務局，歷經7年耕耘，在青年公共參與、職涯協助、創業就業、文化參與等各方面努力，成為各縣市推動青年事務的學習標竿。他提到，去年開始全台各縣市人口指標都反轉，桃園還能維持成長6000人非常不容易，像是去年全國出生人口15萬人，桃園就超過2萬人，戶籍移入者也較移出者多，代表桃園是年輕家庭工作、生活、追求人生夢想的首選。

鄭文燦期許美國普渡大學畢業、曾任作家與記者的新任青年事務局長陳冠穎，持續協助年輕人築夢、築巢，為他們的熱情與理想添加柴火。1991年生的陳冠穎也是桃園32局處中最年輕的局長。

鄭文燦也提到，原政風處長曾慶瑞屆齡退休，由前台南市政風處長許志雲接任，原人事處長黃新雛調任總統府人事處長，遺缺由曾任桃市府人事處副處長的前內政部人事處長林妙貞接任。

鄭文燦說，黃新雛在任內協助市府增編400個員額，桃園227萬人口公務人員員額可以到9000人，但桃園連200萬人口的天花板7200員額都沒用完，至今僅6000餘人，像是近日疫情下，衛生局每天加班，白天晚上不眠不休，將再向中央人事總處反映爭取。