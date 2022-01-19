曾莞婷身著性感泳裝。（TVBS提供）

曾莞婷濕身被紀言愷抱到保健室。（TVBS提供）

曾莞婷在TVBS《機智校園生活》飾演母胎單身訓導主任米蘭達，自大學時被紀言愷飾演的體育老師紀旭誠英雄救美後，兩人在哈福高中任教再次相遇，讓曾莞婷決定把握機會勇敢追愛。日前曾莞婷為戲身穿一襲黑色連身泳裝火辣出場，大秀雙峰、美腿姣好性感身材，還趁勢在游泳過程中假裝腳抽筋，企圖製造機會讓紀言愷相救，未料不解風情的紀言愷當下竟拿她抽筋當教學示範，讓她尷尬不已。

戲中紀言愷在泳池為黃柏峰、王新凱等籃球校隊學生上課體能訓練，訓導主任曾莞婷藉機換上泳裝參與其中。曾莞婷談及拍攝過程表示劇組做足防護，本身自己也會游泳，但當天紀言愷為演出下水相救的那場戲，跳水時撞到池底受傷，有被嚇到。在場學生演員黃柏峰與王新凱也形容：「紀老師沒試過第一次跳，他跳很高。在進水的時候，發現他的腳卻沒入水，沒想到起來的瞬間他下巴流著血，還撞到肩膀，光看就很痛。」被震撼教育的學生演員們直說，戲裡戲外紀老師都為大家上了一課。

曾莞婷戲中假裝游泳腳抽筋，讓紀言愷英雄救美，戲外她透露有次去度假，剛下水腳就被旁邊的岩石造景刮到一直流血，之後幾天只能在泳池旁拍照不能下水，相當扼腕。

談起游泳水上活動，身高有194cm的新生代演員王新凱表示，從小很習慣在泳池踩得到底，其實不太敢去海邊游泳，還好這次是在泳池拍攝。另一位學生演員黃柏峰則說自己蠻喜歡游泳，常常會跟朋友固定約時間海邊衝浪，這陣子因拍戲已經許久未去放鬆一下。

黃柏峰、王新凱也為此場戲脫上半身，露出健壯六塊肌，談及得知拍攝此場戲，黃柏峰形容「相當赤裸，有種在家舒服躺著，突然有人衝進來的感覺」。王新凱則害羞坦言主要是心理建設，認為自己肌肉量較不足，當天一早還特地跑去健身房急訓，就怕鏡頭前部好看。拍攝前，紀言愷擔起識途老馬角色帶大家一起做伏地挺身，以及讓腹肌可以明顯的健身動作，黃柏峰笑說：「我們做到手都沒力氣，不過拍攝當下效果很好，非常值得。」