農曆新年將至，家家戶戶忙著除舊布新大掃除，如今在疫情影響下，民眾對於居家環境維護的需求提高，在居家清潔上更重視拖地抗菌的需求。為了讓消費者輕鬆打造安心居家環境過好年，嘉儀企業推出台灣品牌HOBOT玻妞最新力作「雷姬全地形掃拖女王LEGEE-D7」！在掃拖一體的核心基礎上，搭載全新「吸掃噴拖」四步驟，輕鬆兼顧硬質地板掃拖及軟質地毯吸掃兩大居家清潔場景，創新的先吸後掃的雙吸口設計輕鬆化解毛髮纏繞的困境，讓你化身家事高手，一機一趟就能輕鬆搞定全屋地板，從裡到外彷彿換新家般乾淨。