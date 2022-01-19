國民黨前副主席郝龍斌今天（19）日提出，台北市長藍、白共推候選人，並表示立委蔣萬安民調最高，希望台北副市長黃珊珊不要選。民眾黨主席、台北市長柯文哲回應表示，他看到的是「藍綠合」，因國民黨與民進黨有實際合作經驗，應該可以合作得很好，而民眾黨則會逐一擊敗。資深媒體人蔡詩萍表示，柯文哲很精明，他把問題改換成提問的方式，不要問「誰容易贏得選舉」，要問「誰更適合當台北市長」。如此一來，黃珊珊的條件未必輸給蔣萬安了。

蔡詩萍19日在臉書貼文表示，郝龍斌「希望台北副市長黃珊珊不要選」這席話，展現了一種他「不自覺的強勢與傲慢」；他說，藍白應該合作，勝選機率才大。沒錯，若只看民調，那郝龍斌的建議，根本是廢話，因為至今哪一個民調，不是蔣萬安領先？黃珊珊第三？民進黨的人選在第二？眾目睽睽下，郝龍斌建議用民調定高下，這哪叫「藍白合」？！根本是「請君入甕」，柯P再笨，黃珊珊再傻，也不至於會點頭，不是嗎？反而凸顯郝龍斌才真是「太老實」「太單純」了。

蔡詩萍接著指出，2022台北市長一役，「藍白合」是重要，但不該重要到「限制了民眾黨的壯大」。要確保一定的市議員席次，民眾黨必須要有市長參選人。柯文哲的確很精明，他把問題改換了提問的方式，不要問「誰容易贏得選舉」，要問「誰更適合當台北市長」。這問題一轉換，黃珊珊的條件就未必輸給蔣萬安了。

蔡詩萍認為，黃珊珊多次連任議員，有跨政黨的從政經歷，再加上她擔任現任副市長，熟門熟路，若贏得選戰，立即能上手。所以國民黨這次吃了柯文哲的「棉裡針」之後，除了不要那麼天真，以為民調可以解決一切，而是要再細膩一些，去思索新的可能「藍白合」方案外，應該要加強論述的是：蔣萬安「為何」最適合擔任下屆台北市長？！他的保證是什麼？！除了靠台北市藍營的板塊較大外，還有什麼「非蔣萬安不可」的訴求呢？