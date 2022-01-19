美國新5G干擾 華航客機提早4小時起飛 19:362022/01/19 工商 邱莉玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國電信業AT&T、Verizon今（19）日推出新的5G服務，美國聯邦航空總署（FAA）和部分航空業者警告，新5G訊號可能干擾飛航設備進而影響飛安。對此，華航（2610）已經安排20日抵達台灣的CI003舊金山-桃園載客航班提早約4小時起飛。 華航表示，將遵照美國FAA聯邦航空總署及波音公司發布的飛航通告，避免航機遭受5G訊號干擾，後續會依最新通告執行，排除對航班運行的影響，也將持續關注技術對策，確保飛航安全。 美5G訊號恐釀飛安危機 華航、長榮3航班異動 祥翊今登興櫃 製藥股添生力軍 #華航 #干擾 #美國 #小時 #起飛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 權證星光大道－華航 運價持續創高 04:102022/01/19 證券．權證 AT&T、威瑞森電信暫時關閉機場周圍5G訊號 18:022022/01/19 財經 5G恐致災 日取消部分飛美航班 美電信商緊急延後5G服務 06:552022/01/19 國際 與病毒共存 美國商會曝心聲：盼放寬邊境管制 13:332022/01/19 政治 美國免費快篩試劑網站試辦上線 首波每戶發4份 10:452022/01/19 國際 陸港觀盤－下一波上漲周期的築底階段 04:102022/01/19 全球財經 擔心國安風險 美正在審查阿里巴巴雲端服務 10:102022/01/19 兩岸 加派F-22和F-35還不夠 美聯澳抗中有更大計畫 16:172022/01/19 軍事 中美論譠社》美國道與術的雙輸：哈薩克事件（張文基） 00:432022/01/19 海納百川 美國若在這場危機失敗 學者：台灣也會淪陷 17:522022/01/19 軍事 操盤心法－金融股精挑細選 晶圓代工漲價效應擴散 04:102022/01/19 證券．權證 財經熱門新聞 美股慘殺還沒完？專家1句警告：下一波災難快來了 - 財經 美股全面暴跌 連台股都慘摔！幕後殺手抓到了 - 財經 台積電暴跌21元兇手找到了 外資翻臉狂砍近1.4萬張 - 財經 航運公司賺到超肥 卻慘了這群人 專家開嗆：通膨罪魁禍首 - 財經 統一超尬全聯 推便利快超市 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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