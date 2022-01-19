美國電信業AT&T、Verizon今（19）日推出新的5G服務，美國聯邦航空總署（FAA）和部分航空業者警告，新5G訊號可能干擾飛航設備進而影響飛安。對此，華航（2610）已經安排20日抵達台灣的CI003舊金山-桃園載客航班提早約4小時起飛。

華航表示，將遵照美國FAA聯邦航空總署及波音公司發布的飛航通告，避免航機遭受5G訊號干擾，後續會依最新通告執行，排除對航班運行的影響，也將持續關注技術對策，確保飛航安全。