賈靜雯已是3個女兒的媽，仍維持相當好的體態。（羅永銘攝）

賈靜雯19日出席代言健身品牌新品上市發表會，她受訪時透露和修杰楷結婚後養成運動習慣，但坦言「我覺得夫妻不能一起運動」，因為男女運動發力點不同，男生主要訓練大塊肌群，有次他們一起做瑜伽，不僅修杰楷被身體的痠痛程度嚇到，她也狠虧老公「持久性不夠」，所以自己平時也會多鼓勵對方出去找男生朋友運動。

賈靜雯表示自己體脂最高曾到27％，現在曾因為多年的運動，已降到21％，目前身高160公分，體重約45公斤，她表示，看見不少媽媽生完後都能維持完美曲線，就覺得應該也要再多鍛鍊，自認肌肉量還不足，每天洗澡前，她都會脫光站在鏡子前，「這真的是最好的督促」，看哪邊還需要加強，雖然目前對自己的身材還算滿意，唯獨希望屁股可以翹一點，這樣穿衣服比較好看。

她今記者會前還先去打了點滴，因為昨天晚上喉嚨不舒服，便趕緊去看醫生，幸好只是流行性感冒，已做了快篩並無確診。自去年11月底奪下金馬影后後就幾乎沒有公開活動的她，最近想說新年新氣象，忙著布置家裡，更自嘲「勞碌命」，才休息一陣子就不小心生病，近日因新型變種株Omicron疫情延燒，她每天都會盯著女兒們吃益生菌增強抵抗力，今天早上出門前，她因為要去看病無法親自送孩子去上學，愛女們還很心疼地關心她。

提到修杰楷也有在夯劇《華燈初上》軋一角，賈靜雯笑曝老公口風超緊，都不願說出凶手，後來她也想說不要逼問了，以免降低追劇的趣味程度，但她推測不是老公，「他一看就是壞蛋啊，所以兇手肯定不會是他」，至於劇中最印象深刻的角色，她也秒答「彪哥」李李仁，還透露自己驚艷到忍不住傳簡訊給陶晶瑩，至於酒店小姐們，她認為「花子」劉品言很不錯，而網友也曾表示想看她演出，賈靜雯說可以嘗試演「阿季」，就看有沒有機會等到這樣的角色。