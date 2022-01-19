金管會主委黃天牧19日在「2021金融科技趨勢論壇-數位資產大未來」致詞時強調，金管會在數位資產的角色是洗錢防制規管機關，已與16家虛擬資產交易商取得溝通，建立共同管理平台，在洗錢防治上進一步處理，金管會願意提供創新者的實驗空間，最新公布在金融沙盒中建立主題式的設計，數位身份認證是第一題，就是與時俱進的政策調整。

數位身份認證是全球金融機構正在嘗試的項目，台灣區塊鏈加密貨幣業者幣託集團已正式上線人臉比對證件的「刷臉實名驗證」服務，辨識準確性高達99.7％，變造照片、證件一網打盡，比金管會的想法快了許多。

幣託集團共同創辦人暨執行長鄭光泰表示，幣託肩負洗錢防制第一線把關的職責，同時保障使用者資產安全，所以幣託從線上註冊到用戶開啟錢包，均運用人臉與證件驗證、人機驗證等流程，同時達成實名制、用戶資安與資產保障。

比較市場上現有的線上開戶服務，網銀、證券以及基金業陸續都提供，但細究現行傳統金融業者所提供的 eKYC（電子實名驗證）服務，仍需要銀行臨櫃驗證作為開戶基礎，開戶人必須提供本人的臨櫃開戶銀行帳戶作為驗證銀行，才能完成線上註冊。

幣託集團共同創辦人暨營運長劉德正表示，過去會員註冊流程中包含一手持證件，一手拿簽名便簽，兩手都拿滿之下，會員很難完成自拍。而導入刷臉與快速辨識驗證後，會員不僅可快速完成線上實名申請，更解放雙手，輕鬆完成刷臉註冊。