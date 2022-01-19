《國防新聞》（Defense News）19日報導，身為傳統美製軍備大客戶的阿拉伯聯合大公國（阿聯），近期已與南韓達成協議，將採購該國製的「中程防空飛彈」（M-SAM，又稱天弓2型），加強自身因應空中威脅的能力。

根據報導，相關軍售協議由阿聯副總統兼總理、杜拜邦長穆罕穆德（Sheikh Mohammed Bin Rashid Al-Maktoum）和南韓總統文在寅，16日於杜拜討論雙方經濟合作事宜時簽署，價值約35億美元（約新台幣966.6億元），是南韓史上最大筆的武器出口協議。

南韓國防採購計畫管理局（Defense Acquisition Program Administration）在記者會上表示，阿聯是M-SAM的首個海外客戶，並稱此軍售案將成為兩國國防合作的「分水嶺」，已進一步簽署諒解備忘錄，將推進共同開發武器等國防技術合作項目。

《國防新聞》指出，M-SAM的製造商LIG Nex1將負責系統整合、韓華系統公司（Hanwha Systems）負責提供多功能雷達、韓華防務公司（Hanwha Defense）則負責飛彈垂直發射器和彈藥補給載具等。

M-SAM由南韓國防科學研究所（Agency for Defense Development）在俄羅斯技術支援下開發，主要用於取代該國的美製MIM-23鷹式防空飛彈。M-SAM採用俄製S-350E和S-400防空系統可搭配的9M96防空飛彈技術，具備彈道飛彈攔截能力，攔截高度約20公里，與美製愛國者飛彈一同，搭配攔截高度預計約40至60公里的「長程防空飛彈」（L-SAM），以及攔截高度100公里以上的美製標準3型飛彈（SM-3），組成多層次的「南韓飛彈防禦體系」（KAMD）。