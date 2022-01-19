楊鎮浯縣長慰勞金門軍機場機步營、醫療連、運輸連。（金門縣衛生局提供）

楊鎮浯縣長致贈金門醫院春節加菜金。（金門縣衛生局提供）

楊鎮浯縣長致贈海巡署艦隊分署第九海巡隊春節加菜金。（金門縣衛生局提供）

金門往落實醫療在地化的目標邁進，近4年搭乘軍機C130赴台就醫比率下降約3成，但後送仍是緊急重症的主要選擇之一。楊鎮浯縣長今率同縣府團隊感謝軍方、海巡署和金門醫院等相關單位的長期支援，讓鄉親的健康獲得更多保障。

金門縣衛生局統計，近4年鄉親搭乘軍機C130赴台就醫比率下降約3成；軍機轉診數量由2018年的256人次，降至2021年的178人次，顯示正逐步落實醫療在地化，但緊急重症患者後送台灣就醫仍有其迫切性與需要性。

楊鎮浯縣長今天率同民政處長蔡西湖、衛生局長李錫鑫等人赴金門守備大隊機步營、陸軍金門地區支援營醫療連、陸軍金門地區支援營運輸連、海委會海巡署金馬澎分署第九岸巡隊、海委會海巡署艦隊分署第九海巡隊、空勤總隊第二大隊及金門醫院慰勞，各致贈春節加菜金新台幣2萬元。

縣府說明，金門守備大隊機步營、支援營運輸連每周二、五協助載送急重症病患到軍機場搭乘C130赴台就醫；海巡支援二線烈嶼鄉病患夜間載送，緊急醫療轉診至金門醫院就醫及安寧返鄉等載送工作；支援營醫療連則長期支援金門縣大型活動醫護及例行後送病患接送。另也要感謝岸巡隊積極查緝走私維護治安、金門醫院更肩負在地鄉親及旅客的醫療照護重任，以及空勤總隊協助載送緊急傷病患轉診作業。

楊鎮浯強調，金門「軍民一家」，期盼未來持續秉持「軍愛民、民敬軍」的精神，軍民一同奉獻心力，共同守護金門家園。