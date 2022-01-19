林美秀親自為寒士獻上年禮及應急紅包交給寒士阿偉。（粘耿豪攝）

林美秀19日出席「第32屆寒士吃飽30」年禮親送活動，親自為寒士獻上年禮及應急紅包交給寒士阿偉，她表示：「過年期間，大家最期待的就是收到紅包，紅包是一種鼓勵，希望寒士們能夠振奮起來，有天也能夠服務社會。在過年的期間，希望都能看到大家幸福的臉。」

她感嘆，大家除夕夜聚在一起開心享用年夜飯，但其實還有很多人無法跟家人圍爐，呼籲社會大眾共襄盛舉。提到年夜飯，她說以往都是大魚大肉，現在都覺得簡單吃就好，青菜再加個麻油腰子或松阪豬肉就可以了，自己目前也有在水餃副業，不忘表示「元寶」也是個年菜好選擇，之後如果寒士們有需要的話，她也非常樂意捐出來做愛心。

林美秀說，農曆年則沒有特別的計畫，會回羅東顧畫廊，也歡迎大家有空可以口罩戴好來宜蘭走走。至於今年的規劃，她說，主業的部分就先好好拍廣告，然後把畫廊跟水餃副業經營好，自己如果賺了很多錢，也一定不會忘記回饋給社會。

連續辦理32屆的寒士吃飽30尾牙，為維持防疫安全仍持續以親送方式辦理。年禮親送已於昨（18日）開始進行，目前募集經費仍不足三成，為讓寒士、街友、單親媽媽皆能感受年節氛圍，希望民眾可以響應讓活動順利完成，工作人員無論用送到家、夜訪送到街、送到攤等方式，都會將年禮送到服務個案的手上，更多詳情請洽人安基金會。