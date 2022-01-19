燁輝（2023）總經理異動，燁輝（2023）於1月19日召開董事會決議，通過新的總經理人事案，由義聯集團總部經營管理委員會執行副主委張振武接任，原總經理吳林茂則擔任副董事長，自2月1日起生效。

新任總經理張振武，現年54歲，畢業於成功大學工程科學所碩士班，於義聯集團服務至今逾32年，目前亦擔任億威電子系統(股)公司與美國APPLED WIRELESS INDENTIFICATIONS GROUP INC 的董事長、以及義大視覺特效公司總經理，並曾任義大皇家酒店總經理等職務。

張振武於民國79年加入燁輝企業，從基層之資訊工程師做起，歷經燁輝鍍烤鋼品的ERP系統建置與應用、全球鋼品反傾銷專案等項目，於民國93年起參與集團各產業資訊系統導入規劃，擅長科技技術產業應用、企業營運管理等，擁有豐富且多元的鋼鐵產業資訊應用、服務管理之經驗，講求專業於精、服務求實。

燁輝身為台灣、中國大陸、東南亞地區最大的全製程鍍烤鋼捲專業製造廠，展望2022年，除了持續發展既有產品、擴展全球市場之外，張振武總經理表示未來燁輝將著重四大方向，首先「提升設備自動化」，發展智慧工廠，以及講求「產品創新應用」、「創造客戶價值」，讓客戶充分感受到產品或服務的價值，同時持續投入綠能產業，發展太陽能支架-光支彩、鍍面支架-鋁鎂鳳，「重視ESG」，強化企業永續經營，貢獻社會，帶領燁輝邁向「全球最好之鋼鐵製造服務企業」的願景。