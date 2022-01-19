興櫃股聯亞藥自1月20日起暫停交易 19:512022/01/19 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（19）日表示，聯亞藥業公司（6562）興櫃一般板股票自1月20日起暫停交易。 興櫃一般板公司聯亞藥業公司因有重大事項待公布，櫃買中心公告聯亞藥公司普通股股票自1月20日起暫停交易，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。 萬海遭韓國罰2.9億 公司回應了 LINE Pay保險服務改版升級 攜保險公司一站集結多樣保險商品 #聯亞藥 #暫停交易 #聯亞藥業 #興櫃 #公司 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台塑年終加碼紅包 落空 04:102022/01/18 財經要聞 長科＊ 去年大賺逾4.8個股本 04:102022/01/19 證券．權證 TDK、高力2公司1026名員工採檢都陰性 16:142022/01/19 生活 兒毒駕高速撞護欄亡保險拒賠 父母提告敗訴原因曝光 17:432022/01/19 社會 無實質營運活動 凌陽旗下子公司電通解散 18:322022/01/19 財經 幣託公司高層內鬨 台灣分公司負責人離職侵佔億元遭控 17:012022/01/18 社會 陸企被指惡意移轉美國飛機公司技術 遭美國調查 16:082022/01/19 財經 不畏折損 九大壽險今年要找近2.9萬名業務員 19:172022/01/18 財經 雲豹能源開紅盤 史上興櫃最大交易量紀錄 18:022022/01/19 財經 前十強子公司 九家在新加坡 04:102022/01/19 財經要聞 章子怡汪峰慘了 旗下公司遭強制執行近1300萬 13:022022/01/19 娛樂 財經熱門新聞 美股慘殺還沒完？專家1句警告：下一波災難快來了 - 財經 美股全面暴跌 連台股都慘摔！幕後殺手抓到了 - 財經 台積電暴跌21元兇手找到了 外資翻臉狂砍近1.4萬張 - 財經 航運公司賺到超肥 卻慘了這群人 專家開嗆：通膨罪魁禍首 - 財經 翻車原因曝光！三星4奈米重測數據 性能能贏天璣9000？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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