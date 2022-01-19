櫃買中心今（19）日表示，聯亞藥業公司（6562）興櫃一般板股票自1月20日起暫停交易。

興櫃一般板公司聯亞藥業公司因有重大事項待公布，櫃買中心公告聯亞藥公司普通股股票自1月20日起暫停交易，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。