因應14天教育召集新制，為降低對企業衝擊，行政院會20日將拍板「後備軍人召集優待條例草案」，公司、學校等若有員工受召，依法須給付員工薪資，但申報當年所得稅時，可扣除支付薪資150％所得額。

「後備軍人召集優待條例草案」20日行政院會通過後，將送立法院審議。國防部今年試行14天教育召集新制，預計有1萬5000名後備軍人接受「一年一訓、一次14天」教召；若員工參與教召，企業給付薪資外，能否享租稅優惠備受關注。

根據「後備軍人召集優待條例」草案，後備軍人受召時，所屬機關、機構、事業單位、學校、法人、團體應給予公假、工資照給，且上述單位申報當年度所得稅時，得將支付於員工受召期間的薪資，乘以150％自所得額扣除。

此外，兵役法規範，後備軍人教召以退伍後八年內四次為限；為增進誘因，後備軍人召集優待條例草案也規定，受召四次的後備軍人若志願參與後續召集，第五次起可獲得召集獎金，發放基準由國防部擬訂。

行政院指出，為保障後備軍人接受召集之相關權益，並減少召集期間對企業營運之衝擊，俾達「廣儲後備能量」及「提升後備戰力」之目標，「後備軍人召集優待條例」草案，研訂年度接受召集後備軍人享有之相關優惠，及其雇用之企業營利事業所得稅減除優惠，可使召集制度更臻周延，助益強化後備戰力。