台南市長黃偉哲去年曾被影射是學運線民，當時他嚴正否認。今天(19日)某周刊爆出促轉會去年陸續約談黃偉哲等人，黃偉哲不否認教官有找過他，但他強調「沒有同意要當線民，無從得知教官如何向上呈報」。黃偉哲也在臉書回應表示，「我沒有做過線民，也不曾配合威權特務的作為」。前民進黨立委郭正亮表示，「沒有人證物證，這件事就結束了」。

宅神朱學恒18日在網路直播中，預告19日周刊會報導綠營某縣市長，因為已經傳得滿城風雨，這擺明轉型正義用來做黨內鬥爭。郭正亮也預期，如果初選民調很接近，就會非常激烈，一定血流成河。

郭正亮19日在《國民大會》節目中表示，宅神一大早就把他叫醒，說他一大早就去買周刊，但是「大失所望」。郭正亮則提及黃國書那個案子，他畫了屋內布置圖，黃國書也自己承認是線民。不過，黃偉哲這件事，沒有一個證人，他質疑，搞不好教官就是線民，到處蒐集情報，覺得黃偉哲有時講的一些東西有用。

郭正亮接著表示，野百合那個群組確實有人跑去促轉會看，他認為，這件事情，可能有些人看了資料，就在外面講一些有的沒的；但是沒有人證物證，這件事就結束了。他也想不出什麼人證物證，而現在用的資料都是情治單位的資料，即使情治單位有一頁資料寫著「AXX就是黃偉哲」，他也可以說是假造。