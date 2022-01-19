參與公益活動，永慶房屋全力相挺！由台北市國際傑人會與台北市烘焙原料協會聯合舉辦「傑人大愛．溫情焙您」公益園遊會，現場擺設超過90個攤位，吸引許多民眾參與。「社區好鄰居」永慶房屋從第一線經紀人做好在地服務，協助舉辦地方大大小小的活動，這次活動也不缺席！贊助96頂帳篷，並且集結10家門店的力量，在現場發氣球、炒熱氣氛、協助活動順利進行。

「傑人大愛．溫情焙您」公益園遊會 永慶房屋力挺相助

台北市國際傑人會執行長王貞云表示，全球受到新冠肺炎疫情影響，不只是弱勢家庭需要協助，許多服務業也面臨業績下滑，像是基層烘焙業者就受到衝擊，因此國際傑人會與台北市烘焙原料協會聯合舉辦「傑人大愛．溫情焙您」公益園遊會，邀請28個公益團體、近40攤的烘焙攤位一起共襄盛舉，除了幫助烘焙業者外，也可以做善事。現場邀請到藝人張峰奇、小百合帶來精彩演出，錵鑶居家料理小教室現場直播，活動結餘將捐贈給公益團體，感謝永慶房屋相挺，提供園遊會必備的帳篷讓活動順利舉行。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，透過地方團體的努力，讓社會上處處充滿溫情。感謝台北市國際傑人會的邀請，永慶非常樂意為公益多貢獻一份心力，很開心的永慶的帳篷讓所有參與傑人大愛的廠商與公益團體都能展現出最好的產品，期待未來繼續發揮永慶的團隊力量，為這個社會帶來正面能量。

鄰里揮毫潑墨迎虎年 永慶房屋貼心相伴送好禮

公益團體傳愛不遺餘力，各鄰里也在農曆年前舉辦豐富的活動，內湖區康寧里、士林區福中里、新店區安昌里紛紛舉辦了春節揮毫活動，傳遞滿滿的幸福感給里民，永慶房屋也協助各里長們舉辦新春揮毫活動。

內湖區康寧里新春揮毫暨歲末跳蚤市場活動，永慶房屋贈送「虎年招財金幣」給里民。(圖/永慶房屋提供)

內湖區康寧里新春揮毫暨歲末跳蚤市場吸引眾多里民共襄盛舉，康寧里里長鄭秀鳳表示，除了有書法老師現場揮毫之外，還邀請里民們將家裡用不到物品拿出來義賣，達到資源共享、愛物惜物的目的，義賣的部分所得也會幫助里內的弱勢家庭，希望過年前給里民滿滿的關懷與溫暖。永慶房屋針對康寧里的活動，特別規劃趣味九宮格讓小朋友前來挑戰，還準備應景的「虎年招財金幣」及實用的「不銹鋼環保吸管組」贈送給里民，祝大家在新的一年，都能健康平安。

福中里舉辦的書法大師揮毫贈春聯及美髮設計師造型義剪活動，邀請里民們一起參與，福中里里長王德利分享，過年家家戶戶貼春聯，除了贈送春聯外還有免費的義剪及素八寶粥，希望里民們都可以感受到滿滿的年節氣氛，開心迎接新年到來。

永慶房屋熱情參與新店區安昌里新春揮毫活動，與里民們一同歡慶虎年。(圖/永慶房屋提供)

安昌里則邀請到新店書法協會的老師，現場提筆揮毫並開放里民們免費索取，安昌里里長范姜玉嬌提到，里民們熱情響應迎新春寫春聯活動，現場有各式各樣的春聯，希望在新的一年，貼在家裡帶來新年新氣象。

永慶房屋業管部協理陳賜傑補充，永慶房屋長期力挺公益團體、鄰里活動，深獲許多里民、地方團體的讚賞，回顧2021年已協助超過千場大大小小的活動，只要地方有需求，永慶一直都在！未來也會持續服務商圈，做鄰里及社區的最佳好夥伴。

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