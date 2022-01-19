實價登錄是判斷房價的重要依據，但是一棟房子的價值絕非實價登錄上的數字就可定奪。此外，民眾還要注意實價登錄上的成交時間，若根據過時的實價登錄資訊進行估價，可能會嚴重低估房屋價格。

永慶房屋邱琮翔經紀人的一名客戶，就曾被其他業者以過時的實價登錄資訊，估價嚴重低於周遭房市行情，幸好永慶房屋邱琮翔經紀人提供完整區域成交資訊，幫助屋主以市場行情順利成交，最終成交價格與當初其他業者的建議出價相差將近250萬！

不肖業者以過時資訊低估房價 房屋險遭賤賣

2020年末，永慶房屋邱琮翔經紀人接到一位想要出售房屋的屋主，屋主對於房子做了簡單的介紹，這是一棟位於永和區、樓高三樓有著切角格局的35坪老房子。但因為屋主長期在宜蘭工作，因此想要把繼承而來的房子給脫手。

屋主非常年輕，也坦言自己對房屋市場並不熟悉，因此他對著邱琮翔經紀人說，這間房子，他只要能夠賣到1100萬就可以了。聽到此處的邱琮翔經紀人不禁皺了眉頭，便問屋主：這1100萬的數字是哪裡來的？屋主才說，在找上永慶之前，他有先請其他業者委託售屋，其他房仲拿著該區域每坪32-35萬的行情，對他說明房子差不多就是1120-1200萬的價格，但是他的房子外有電線桿和電箱，又有切角格局，條件並不好，最多只能賣到1100萬而已。

完整行情資訊和房屋專業分析 永慶幫屋主守住250萬差價

邱琮翔經紀人在研究周遭的房市行情和房屋狀況後，便對屋主說，您的房子格局上雖然有切角，但是它位處邊間，有三面採光的優勢，在該地區是不可多得的物件。此外，這間房子還靠近學校、地理位置極佳，土地坪數和建物坪數也都不錯，參考實價登錄及屋況特色，您的房子可以賣到1300-1400萬元之間。

屋主非常驚訝，他詢問，為什麼永慶跟其他業者的估價差這麼多？邱琮翔經紀人解釋，這是因為其他業者給的實價登錄資訊過於老舊，以至於不能忠實反映房子當下的行情。邱琮翔經紀人也提供完整的實價登錄和區域成交行情資訊向屋主說明，近一年來周遭的新成屋已開到每坪42萬元成交，雖然這些新成屋的坪數較小、單價較高，但仍具參考價值。考慮到房子本身的邊間和地理位置優勢，就算是保守估計，每坪仍有37萬以上的價格。

永慶團隊優勢迅速成交 誠信原則婉謝屋主紅包

聽到邱琮翔經紀人這麼說，屋主一半開心，一半仍有些半信半疑，便對他說：「這間房子要是能賣到1400萬當然很好，但你們還是先賣賣看吧。」在正式委託之後，邱琮翔經紀人便利用永慶團隊服務和科技優勢，讓房屋大量曝光，房子的好條件也獲得眾多買家的青睞，紛紛下斡談價。最後就以總價1350萬、每坪約38萬元的價格售出。從委託到成交，僅僅經過數天時間而已。新買主是一名開早餐店的老闆，買來自住也離自己的早餐店近一點。

成交之後，屋主非常開心，才向經紀人坦承說，原本以為邱琮翔經紀人想用估高價來搶委託，後來才發現估的價格非常精準專業，也才頓悟到原來其他業者都估低了他的房價，因此非常感謝永慶房屋幫助他免於250萬的價差損失。屋主本來還打算包紅包給邱琮翔經紀人，卻被邱琮翔婉謝。「我們已經從成交中賺取服務費了，提供好服務是天經地義的事，就不應該再額外拿客戶的紅包。」

永慶提供多重保障 獲消費者肯定

服務圓滿結束之後，原屋主搬至宜蘭定居，對於房屋的諸多大小事，仍時不時請教邱琮翔經紀人。也曾經抱怨過當地其他業者的服務不若永慶般完整專業，「他還曾經對我說：『給永慶服務過之後，就回不去了！』」邱琮翔經紀人笑稱。

邱琮翔說，永慶房屋除了有「實價登錄3.0」提供消費者完整透明的區域成交行情外，2021年推出的「真房價保證」，保護屋主和買方不會因投機客的炒房行為而蒙受損失。這也是眾多消費者指名要由永慶房屋服務的原因。對於有售屋需求的民眾，邱琮翔建議，除了該路段的實價登錄之外，仍須請經紀人提供完整的區域成交行情，並對房屋優劣勢進行房價分析，並多方比較，才不至於遭到不肖業者坑騙。