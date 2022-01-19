全方位藝人陳漢典擅長模仿搞笑，從小S（徐熙娣）與蔡康永搭檔的《康熙來了》擔任三把手走紅後，演出影視作品甘草人物也備受肯定；日前小S宣布新節目陸續上線，且許願2022年「更多直男愛我」，陳漢典留言「我是直男」，被小S喊要報警，現實生活也是搞笑開心果。陳漢典今(19)日在IG分享他大跳「播種舞」的影片，妖嬈舞動的活潑肢體動作笑翻網友，還有人笑虧：「明明就是在模仿林龍(網紅導遊)」，笑果滿點。

陳漢典今(19)日在IG分享一支15秒影片，寫道：「你們有聽過這首歌嗎？ #播種舞」，只見影片中他頭戴「埔鹽順澤宮」的冠軍帽，大跳他所說的「播種舞」；此舞顧名思義是希望種子發芽幼苗順利成長，因此陳漢典的舞蹈不但充滿「活力」，而且表情肢體極盡妖嬈，也很符合他一向的搞笑人設。

網友看了當場噗哧噴飯爆笑：「怎麼那麼好看啦」、「旁邊的好鎮定哈哈」、「超好笑」、「謝謝典哥帶給我們的歡樂」、「快樂的阿典哥」、「先不要 先不要 典哥」、「帽子很在地耶」、「我只想笑」、「太可愛了啦」；也有人歪樓說：「明明就是在模仿林龍」，覺得他這舞的風格跟知名網紅導遊「林龍」（林金龍）有點神似。影片發出5小時內就逼近萬人觀看。

好友小S日前宣布新節目《熙娣想聊》上線，且將在2022年陸續推出新作品，還特地許願：「也希望多一些直男愛我！」陳漢典特地到貼文下留言說：「S姐，新年快樂，我是直男。」小S看到後立馬回應：「誰管啊！我要報警性騷擾！！」並附上一個生氣的表情符號，隔空吐嘈互動引發雙方粉絲爆笑，紛紛大虧陳漢典：「你是走路很直的男生吧！」、「S姐可能在找槍了」、「好想再看你們逗嘴」，線下依舊歡樂無限。

陳漢典特地在小S文章下方留言。（圖／翻攝自小S臉書）