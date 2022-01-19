《The Accidental Narco（WT）》集結多位實力派演員。（Netflix提供）

薛景求主演《夜叉：浴血諜戰》曾來台取景。（Netflix提供）

孫藝真主演《三十九》深入探討了三位即將邁入四十歲女性的友情、愛情和生活。。（Netflix提供）

影音串流平台Netflix自2016年起至2021年，已投資了超過1兆韓元（約新台幣231億元）推出超過130部韓國作品。因《魷魚遊戲》等劇的成功，今（19日）再公開2022年逾24部韓國影集、電影，與去年相比增加了10部，陣容依舊堅強，囊括影帝后、男女神。

影集部分，由講述殭屍病毒擴散至1所高中的《殭屍校園》打頭陣，接下來是金憓秀、金武烈、李星民等主演、以少年刑事合議庭為背景展開的少年犯罪故事《少年法庭》，池昌旭主演《魔幻之音》、金喜善主演《再婚上流》，還有眾所期待的犯罪劇《紙房子：兩韓統一篇》，集結影帝河正宇、黃晸珉、朴海秀、趙祐鎮、柳演錫、張震等人的《The Accidental Narco（WT）》，以及抗癌成功的金宇彬主演的《末日騎士》都將在今年播出。

電影部分，則有「少女時代」徐玄主演、以SM為題材的《解禁男女》；影帝薛景求、朴海秀主演諜報動作片《夜叉：浴血諜戰》；周元變身動作英雄的《救命卡特》；劉亞仁、高庚杓、李奎炯、朴柱炫、邕聖祐等主演賽車動作片《極速首爾》；金裕貞、邊佑錫主演《20世紀少女》，以及《屍速列車》編劇延尚昊執導科幻片《靜_E》。

另外，也有多部卡司強大的非原創韓劇將在Netflix上線，包括南柱赫、金泰梨主演《二十五，二十一》；朴敏英、宋江主演《氣象廳的人們 ： 社內戀愛殘酷史篇》；孫藝真、田美都、金芝賢主演《三十九》；金喜善與「SF9」路雲、李洙赫主演《還有明天》；安孝燮、金世正主演《社內相親》。