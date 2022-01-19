外交部表示，台灣與比利時佛拉蒙區（Flanders） 政府於1月19日完成簽署「台比佛拉蒙區政府合作架構備忘錄」，雙方由外交部政務次長曾厚仁與比利時佛拉蒙區政府主席府暨外事部秘書長碧寧絲以視訊方式異地簽署並立即生效，我駐歐盟兼駐比利時代表蔡明彥大使及雙方相關部會官員在場見證。

外交部指出，這項合作架構備忘錄整合台灣與佛拉蒙區原有在投資、再生能源、教育、就業及職業訓練、公共衛生及科學範疇的6項協定暨備忘錄，進一步建制完善雙邊的諮商機制；未來將據以定期檢視雙邊合作進展，並將研議擴大至數位經濟、網路安全等互惠互利的領域，展現台佛雙方優勢及互補領域的認同，以及持續深化合作的決心。曾厚仁表示，這次台比佛拉蒙區政府在既有密切合作基礎上，簽署此合作架構備忘錄，開展雙方友好關係的新篇章，期盼未來透過聯合工作小組會議（Joint Commission），定期檢視並擴大合作領域，將雙方夥伴關係推升到新高度。曾次長強調，台灣和佛拉蒙區都面臨氣候變遷與疫後復甦的挑戰，但也同時擁有高素質的人力資源、靈活的中小企業及創新文化，使雙方在生物科技、循環經濟、綠能等產業建立優勢，透過跨境合作為雙邊關係注入更多動能。

碧寧絲指出，台灣與佛拉蒙區政府密切連結深具重要性，多年來緊密的經貿關係，以及自2014年以來陸續簽署6項協定暨備忘錄，皆顯示雙方關係更加穩固。此次合作架構備忘錄涵蓋各大領域，相信在聯合工作小組會議機制下，雙方關係將更上一層樓。

比利時憲政體制特殊，包括佛拉蒙區的三個區政府可個別與外國政府締約及推動雙邊關係，各區制定通過的法令效力等同聯邦層級。而佛拉蒙區與台灣關係友好密切，近年陸續就不同領域簽署個別備忘錄，2021年3月佛拉蒙區議會並首度以壓倒性票數通過「佛拉蒙區與台灣關係暨台灣國際地位」決議案，支持台灣國際參與及持續深化台佛雙邊關係。此外，雙方企業交流熱絡，佛拉蒙區知名海事工程集團「楊德諾」（Jan De Nul Group）及「德美」（DEME Group）與台灣廠商合作參與我國離岸風電建設，另有「比利時跨校際微電子中心」（IMEC）與我國台積電等半導體業者合作研發高階晶片。相信在後疫情時代，雙方能持續深化合作，共同因應綠能轉型、關鍵產業供應鏈等全球挑戰。