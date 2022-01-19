台積電在上周的2021年第四季法說會宣布2022年的資本支出高達400至440億美元，比起2021年高出33％至36％，超乎市場預期的產能擴充，不僅對市場投下震憾彈，對此金融業者更產生對匯率的預期，認為在以台積電為首的半導體大廠如此大舉進行的擴廠及新產能布局，將成為未來新台幣匯率主要的支撐力道。

身為「護國神山」的台積電，龐大的進口設備支出也使得其換匯需求龐大，甚至必須向央行先報准，在不影響新台幣匯率的情況之下「分批換匯」，且台積電對其他半導體大廠及周邊供應鏈，還可發揮「領頭羊」的效果，因此在台積電大舉擴張資本支出的帶頭效果之下，即使這兩天新台幣匯率從上周近25年來的高點走貶，但金融業者仍認為新台幣匯率在這麼龐大的進口需求之下：「下行力道有限！」

對半導體產業有深入了解的資深金融業主管指出，根據台積電法說會中揭露的內容，2022年度的資本支出有70至80％在2奈米、3奈米、5奈米和7奈米等先進製程，另外，有10％在先進封裝及光罩製作，10％至20％將會用於特殊製程，這些除了顯示台積電對未來高端技術的產能擴充已作好準備之外：「也顯示台積電相當會掌握重要的時間點來擴充產能！」這個時間點就是匯率，因為現在新台幣匯率大幅升值，倘若要從海外進口技術密集的資本設備，此時正是最好的時機，可以降低進口成本。

而對於台積電在資本設備布局的自信，資深金融業主管分析，以台積電為首的半導體大廠的關聯產業，包括來自5G和高效能運算的相關應用等等，像是高效能運算、智慧手機、車用電子和物聯網相關應用中的半導體含量大幅成長，絕對有其市場需求，因此此時善用台幣匯率升值的時點來擴大生產，不僅能助益其技術升級，還能滿足市場需求。

這位資深金融業主管進而指出，台積電除了善用台幣大幅升值的最佳時機來積極擴充資本投資優勢，因為龐大的資本設備投入，還能進而加速技術變革周期，並加快資本設備折舊速度，同時也更能創造出更新、更強勁的規模經濟優勢。

這位金融業主管也表示，在上述的情況之下：「新台幣想要弱勢恐怕不容易！」同時如果台積電持續以快速擴大資本支出的方式，強化其規模經濟與策略優勢，除了讓台幣持續升值之外，還會再產生「良性循環」，更加擴大台積電的成本優勢，並且促進台灣資本密集產業、技術密集產業的再度起飛，反而更能促進台灣整體經濟與產業變革。