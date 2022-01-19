中天集團孕育小金雞有成，旗下鑽石生技投資的永生細胞19日宣布，由花蓮慈濟醫院院長林欣榮、神經醫學中心主任邱琮朗團隊與永生合作，使用永生HLA基因全配對臍帶血單核球細胞藥物，成功治療急性中風的洗腎病患。

該治療急性中風的一期臨床試驗，結果發表於最新一期國際再生醫學權威期刊 [Cell Transplantation: https://doi.org/10.1177/09636897211067447] 。

這是一項針對45至80歲急性腦中風患者的多中心人體臨床試驗，患者在中風後3到10天內靜脈給予永生的單核球細胞治療藥物。臨床實驗中一名40歲男性的缺血性腦中風偏癱患者，有高血壓和和終末期腎病透析病史，研究團隊為他進行HLA全基因配對，在治療後患者的神經功能逐漸改善，12個月內NIHSS評分從9分降到1分，幾近痊癒(NIHSS:0-10分; 分數愈高表示神經功能缺損愈嚴重)。

永生執行長李冬陽表示，永生臍帶血單核球細胞產品，以成功救治全球超過2200例病患的真實世界數據(real world data)，向美國FDA提出BLA(Biologics License Application) 藥證申請。為亞洲第一家以真實世界數據(real world data)向美國FDA提出新藥藥證申請的細胞治療公司。此次的急性中風臨床實驗、進行中的美國FDA，台灣TFDA核准的脊椎損傷二期臨床、以及即將展開的腦性麻痺臨床治療，同樣是利用永生臍帶血單核球細胞藥物來進行新適應症的擴充與應用。

邱琮朗表示，與成人周邊血相比，新生兒臍帶血單核球細胞含有更為豐富多樣的原始細胞組成，以及大量的表皮生長因子(EGF)、血管內皮生長因子(VEGF)、白血球生長激素(G-CSF)和白血球介素-10(IL-10)等細胞因子，不僅可以恢復免疫平衡，還可以增強受損大腦的修復與再生能力。

永生細胞董事長王嘉宗指出，異體細胞治療使用冷凍保存的臍帶血單核球細胞是從健康的新生兒所收集的，不僅細胞年輕活性佳，更具有穩定一致的質量。此次治療中風病患是末期洗腎病人，是全球第一個報告成功治癒急性中風，一年內完全恢復運動功能，能獨立生活。