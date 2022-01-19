勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）破紀錄的三分神射改變了現今與未來一代的美國籃球，同時讓他獲得讚美與批評。柯瑞告訴美媒《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania），表示他一直都知道有人因此不爽他。「我會被某些人在網路上標註說我毀了籃球。」

柯瑞說：「任何懂籃球的都知道我的立場。這是一個打籃球的美妙方式，帶來更多創造性。每個人都喜歡投籃，但是你不能跳過每一年、每一年的苦練，那些我和頂尖選手們的苦練，別跳過那個過程。這是很有樂趣的打球方式，知道每個人都有相同感覺是很酷的事。人們就是會講一些屁話，批評或讚美、喜歡或討厭，所以我一直保持平靜。」

勇士總教練科爾（Steve Kerr）球員時期也是個神射手，但在他打球的1990年代，三分球遠遠不像現在這般風行。科爾去年底才在《95.7 The Game》的訪談上說，他有次和柯瑞看著一群10歲小孩打籃球，那些小孩連續7次持球都選擇投三分球，科爾就轉頭向柯瑞開玩笑說：「Steph，這都是你的錯。」

科爾說：「你們只要看看所有年輕一輩球員，無論是10歲、19歲、21歲，每個人都想投三分球。（柯瑞）他很可能永遠改變了籃球，我很幸運能夠當他的教練。」