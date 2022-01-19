東吳大學今天晚間表示，下午5點左右接到台北市衛生局的通知，城中校區「作楠廳」有確診者足跡，因此請人前往告知正在進行期末成果發表的師生回家自行自主健康管理7天。據了解，當時有約150個學生在場，聽到消息時很傻眼。

東吳大學上學期課程上周已結束，不過今天下午仍有3個班級約150個學生在城中校區「作楠廳」進行期末成果發表，活動進行了2、3個小時後，突然被告知有確診者足跡，大家回家自主健康管理。

東吳大學說，城中校區「作楠廳」16日租給校外人事辦活動，完全沒有東吳的學生在裡面，活動結束後，清潔人員也進行打掃。今天傍晚台北市衛生局通知這裡有確診者足跡後，學校立即派人前往通知在「作楠廳」進行期末成果發表的師生回家自主健康管理7天。

東吳大學說，「作楠廳」16日外借後，隔了3天到今天才有師生在那裡進行期末成果發表，因為有確診者足跡，所以未來14天將不再外借。在16日活動結束後負責打掃的清潔人員，也請他去做PCR檢測，在結果未出來前，請她留在家裡，不要到學校來。