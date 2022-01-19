年底台北市長選戰萬眾矚目，今有消息傳出國民黨立委蔣萬安，昨天和今天接連宴請藍營名嘴餐敘，蔣在會中透露將在農曆年後，黨中央提名辦法明朗後，宣布參選台北市長。對此，前民進黨立委郭正亮分析，衛福部長陳時中若想選台北市長，最遲4月就要攤牌了。

【綠也掀桌】郭正亮曝他「最遲四月攤牌」 清零？共存？防疫打迷糊仗 搶位殺到血流成河! 塔綠班內鬥同志「抓耙仔」!?蔡不滿意度高但在野黨更爛? 「輸綠倫」輸到怕了? @中天新聞 20220119

對於陳時中是否有可能或參選2022台北市長選舉，郭正亮19日在《中天新聞》政論節目「綠也掀桌」表示，現在疫情又有點燒起來，會讓大家覺得疫情還沒完全結束，他可能會走不掉。因為老百姓會心慌，會覺得要有一個人出來處理疫情，而陳時中如果跑去選舉，會讓外界覺得他只是為了自己的位子，是有可能會受傷的，因為台北市民對這種事情會很在意。

國民黨立委 蔣萬安。(圖/本報資料照)

對於主持人許甫詢問「陳時中如果一直都不宣布，難道就一直虛位以待嗎？」郭正亮表示，民進黨有黨內初選機制，不會等他這麼久，因為他至少要活動，不要以為台北市很小，台北市也是要走動，而且是要募款的，所以，個人認為，他最晚4月就要決定了。

主持人追問「現在疫情又延燒，如果持續燒下去的話，他有可能去選桃園市長嗎？」郭正亮則認為，他去選桃園難度更高，因為桃園需要更長的時間。疫情持續燒下去，也是陳時中心焦如焚的一部份原因，因為陳時中真的很想選台北市長，而且有很多力量在支持他了，包括有一些英系的，新潮流也比較傾向他，因為新潮流可能比較不樂見林佳龍來選，因為林佳龍畢竟是一個派系，是非新系的後起之秀。

郭正亮坦言，又從邏輯上而言，林佳龍是有可能選2024的，而非新系目前比較有政治實力的，就是高雄市長陳其邁跟林佳龍，這大家都看的出來。所以對民進黨的一些人而言，最安全的就是，把林佳龍搞去選台中嘛！因為對他來說台中贏了也不算好，輸了更沒面子。