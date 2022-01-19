美國聯邦地區法院法官斯溫（Laura Taylor Swain）18日批准波多黎各（Puerto Rico）提出的債務重整計畫，令這個美國海外自治領地得以脫離破產保護，高達1350億美元債務獲得部分減免，整體經濟重獲生機，這是美國史上最大地方債務重整案。波多黎各於2017年5月聲請破產。