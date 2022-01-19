波多黎各債務重整獲批准 脫離破產保護 20:162022/01/19 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯邦地區法院法官斯溫（Laura Taylor Swain）18日批准波多黎各（Puerto Rico）提出的債務重整計畫，令這個美國海外自治領地得以脫離破產保護，高達1350億美元債務獲得部分減免，整體經濟重獲生機，這是美國史上最大地方債務重整案。波多黎各於2017年5月聲請破產。 紫光重整生變 董事長舉報將損失逾3千億 淳安子司申請破產保護程序 淳安：對淳安財務、業務並無重大影響 #債務重整 #波多黎各 #脫離 #破產保護 #獲批 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸藥廠研製2新冠藥物 獲批在港臨床試驗 11:362021/11/18 兩岸 助男友脫離「流浪生活」北市觀傳局稽查員偕男友詐72萬檢舉獎金 12:392021/11/18 社會 民調：蔡英文重獲過半數認可 脫離五月來的執政困境 09:142021/10/26 政治 聯合國秘書長：確保脫離疫情 全球每人都須打疫苗 12:062022/01/18 國際 梅根脫離皇室大解放 禮服高衩V到肚臍一抬腳裡面全看光 11:522021/11/11 娛樂 陸委會發表年度澳門情勢報告 澳門政府：堅決反對 角度偏頗 17:292022/01/08 兩岸 淳安：對財務、業務無重大影響 子公司聲請破產 04:102021/12/25 證券．權證 晟德小金雞報喜訊！東曜貝伐珠單抗注射液 樸欣汀R獲批上市 14:502021/12/01 財經 專家傳真－太陽能產業債務危機 破產？清算？重整？協商？ 04:102021/12/10 專題周報 瑞幸咖啡債務重整 美法院批准 04:102021/12/18 全球財經 綠營高雄公投大勝藏隱憂 呂謦煒：藍營已脫離低谷 11:462021/12/22 政治 財經熱門新聞 高鐵年終大縮水 全公司震驚 工會怒嗆14字 - 財經 美股全面暴跌 連台股都慘摔！幕後殺手抓到了 - 財經 美股慘殺還沒完？專家1句警告：下一波災難快來了 - 財經 台積電暴跌21元兇手找到了 外資翻臉狂砍近1.4萬張 - 財經 統一超尬全聯 推便利快超市 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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