美國聯邦地區法院法官斯溫（Laura Taylor Swain）18日批准波多黎各（Puerto Rico）提出的債務重整計畫，令這個美國海外自治領地得以脫離破產保護，高達1350億美元債務獲得部分減免，整體經濟重獲生機，這是美國史上最大地方債務重整案。波多黎各於2017年5月聲請破產。

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