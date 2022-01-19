英國去年12月CPI年增5.4％ 近30年新高 20:162022/01/19 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國國家統計局19日公布，受供應鏈打結與能源成本大漲影響，去年12月消費者物價指數（CPI）年增5.4％，不僅高於11月的5.1％與市場預期的年增5.2％，更創下1992年3月以來的近30年新高。排除波動劇烈的食品與能源後，12月核心CPI年增4.2％，高於11月的4％，外界預期這將加劇英國央行進一步升息壓力。 南非12月通膨率5.9％創新高 央行可能再升息 79％台灣企業CEO看好全球景氣 創2012以來新高 #CPI #英國 #高於 #新高 #能源 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 統振出脫達振 挹注EPS 0.45元 04:102022/01/19 證券．權證 中汽協：2021年12月新能源汽車市場滲透率達到19.1％ 11:512022/01/19 財經 《金融》英央2月估升息1碼 英鎊技術面、基本面偏多 10:002022/01/19 財經 美債息飆2年新高 美股嚇跌 04:102022/01/19 財經要聞 在岸人民幣 盤中升破6.34 04:102022/01/19 全球財經 《基金》富蘭克林潔淨能源ETF 21日掛牌上市 14:322022/01/19 財經 富蘭克林華美全球潔淨能源ETF 周五掛牌 04:102022/01/19 專題周報 《光電股》ESL需求旺盛 元太今年獲利挑戰新高 11:082022/01/19 財經 法國單日新增近50萬例 創疫情爆發以來新高 05:342022/01/19 國際 陸拚碳中和 發電需求增2倍 04:102022/01/19 全球財經 歐洲天然氣價格 恐飆新高 04:102022/01/19 全球財經 財經熱門新聞 高鐵年終大縮水 全公司震驚 工會怒嗆14字 - 財經 美股全面暴跌 連台股都慘摔！幕後殺手抓到了 - 財經 美股慘殺還沒完？專家1句警告：下一波災難快來了 - 財經 台積電暴跌21元兇手找到了 外資翻臉狂砍近1.4萬張 - 財經 統一超尬全聯 推便利快超市 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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