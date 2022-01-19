英國國家統計局19日公布，受供應鏈打結與能源成本大漲影響，去年12月消費者物價指數（CPI）年增5.4％，不僅高於11月的5.1％與市場預期的年增5.2％，更創下1992年3月以來的近30年新高。排除波動劇烈的食品與能源後，12月核心CPI年增4.2％，高於11月的4％，外界預期這將加劇英國央行進一步升息壓力。

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