聯合國今天證實，2015至2021年是有史以來最炎熱的7年，且2021年雖然有「反聖嬰現象」（La Niña）的降溫效應，氣溫依舊很高。

法新社報導，聯合國旗下的世界氣象組織（WMO）發布聲明表示：「（紀錄上）最熱的7年全部出現在2015年後。」

WMO指出，儘管連續2年出現反聖嬰現象，引發全球關注，2021年仍舊登上紀錄中最熱年份的前7名。

世界氣象組織秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）在聲明中表示：「連續2年反聖嬰，代表2021年暖化情形不若近年那麼明顯。即便如此，2021年還是比以往的反聖嬰年更熱。」

塔拉斯說，這種現象顯示，「因溫室氣體增加引發的長期暖化趨勢，整體規模已大於自然氣候因素導致的全球逐年均溫波動」。

反聖嬰現象指的是中太平洋和東太平洋赤道位置的海面溫度大規模降低，這會對全球天氣造成廣泛影響。

反聖嬰的衝擊一般跟會造成升溫的「聖嬰現象」（El Niño）相反，通常每2至7年發生一次，但2020年起連續2年發生。

世界氣象組織整合6大國際資料庫後，做出上述結論。這些資料庫包含歐洲聯盟（EU）的「哥白尼氣候變化服務」（C3S），以及上週公布類似發現的美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）。

資料並顯示，2021年全球均溫比工業化前（1850至1900年）高出約攝氏1.11度，這也是連續第7年升溫幅度增加攝氏1度以上。（譯者：楊昭彥/核稿：施施）1110119