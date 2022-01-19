2車追撞上演「組合技」成1匹飛天馬 合體影片萬人讚嘆（取自臉書「爆廢公社公開版」）

這2車對撞竟是了男人樂趣！1名網友分享自己的玩具，影片中2輛玩具車在桌子上演追撞，沒想到碰撞瞬間竟「組合變形」成1隻馬的模型，碰撞疑似觸動2車機關開始合體，影片曝光後引來近萬人點讚、上千人留言說「男人的快樂如此樸實」、「我真的很需要這個酷東西」。

1名網友在臉書「爆廢公社公開版」分享「酷玩意」，他將2輛玩具車前後放在桌上，用手將後車「追撞」前車，沒想到下1秒2車相撞後竟變成1隻外型酷似「馬」的組合模型，他拍下影片後笑說「這是我最酷又不貴的酷玩意，不需要跟錢錢道歉，男人的快樂如此樸實」。

1名網友分享自己的玩具，影片中2輛玩具車在桌子上演追撞，沒想到碰撞瞬間竟「組合變形」成1隻馬的模型。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

1名網友分享自己的玩具，影片中2輛玩具車在桌子上演追撞，沒想到碰撞瞬間竟「組合變形」成1隻馬的模型。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

該網友事後補充，該款玩具稱作「飛翼天馬」，價格大概3百元左右，影片中男子還用慢動作清楚呈現玩具車「組合變形」成天馬的過程，疑似2車碰撞的接點分別觸動2車的機關，前車變成馬的頭部與前肢，後車則變成後肢，沒想到影片公開後引起大批網友興趣，紛紛問原PO去哪裡買的。

大批網友留言，「我需要這個酷東西」、「快！快告訴我關鍵字是什麼！好厲害的玩具」、「男人的快樂就是這們簡單，太帥了吧」、「對不起錢錢，我真的很需要這個酷東西」、「現實生活中撞上了也會變形，只是不是你愛的那個形」、「小孩玩多了，會不會在你開車的時候一直叫你往前撞」。