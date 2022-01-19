走過疫情衝擊，百貨龍頭新光三越去年整體營收797.5億元，掉1.35％，雖出現少見的負成長，但副董事長吳昕陽樂觀以待，2022年業績目標訂830億元，成長4%。今年將持續擴大改裝，其中會有11個全樓層大改裝，並強化數位經營部分，喊出：「萬象更新、新光三越會更新！」

吳昕陽發表感謝之言，謝謝兩年來大家努力面對疫情，與所有工作伙伴接受挑戰。他分享去年年底時，曾駐足在香堤廣場前1個小時，看到許多情侶、親子幸福地在耶誕樹前拍照、擁抱，看到民眾臉上的微笑，也給了他持續挑戰的動力，深信經營百貨業能給予人們最大的安慰。

新光三越旗下首間國際級生活複合式Lifestyle Outlets「SKM Park」，將於農曆年前登場。（新光三越提供）

吳昕陽表示，去年5月至8月業績掉了3至5成，到第4季能夠拉回來，真的非常不容易，而現在疫苗打得多，民眾面對疫情心態已成熟，也有經驗值可應變，相信能陪客人「好好過日子。」目前員工施打1劑疫苗超過9成、2劑覆蓋率74.6%，持續鼓勵打第3劑，凡打疫苗皆有1天有薪的疫苗假。

回顧精品的成長動能，去年受惠精品業績拉抬，包括台中中港店、台北信義新天地A4，台南新天地3店業績皆創新高。台中中港店去年做214億元，成長近10%，穩坐百貨店王，800櫃裡其中4成是櫃王，更有9個化妝品櫃破億元；信義A4成長也近10%；台南新天地業績也破百億，同樣成長近10%。

GUCCl去年11月在台南新天地改裝，業績成長約6、70%。（GUCCI提供）

另去年5月台北信義新天地A9引進的Alexander McQueen，年輕新客占5成以上；GUCCl去年11月於台南新天地改裝，業績成長約6、70%。鎖定今年第2季的改裝目標，包括台北信義新天地4家店、台中中港店、台北站前店、台北天母店，桃園大有店和站前店，約41個改裝項目，其中有11個為全樓層大改裝。

新光三越旗下全新的Lifestyle Outlets「SKM Park」，預計下周26日照常試營運，強調娛樂功能，將會非常令人耳目一新，娛樂設施包括賽車場、跳跳床、近300坪的虛擬樂團，共近220個品牌，首年業績目標50億元。而第4季預計開幕的台北東區Diamond Tower，目前招商已達8、9成，細節未來會再公布。

趁卡利HIGH活動入手推薦，法雅客Nintendo Switch OLED，1萬480元。（新光三越提供）