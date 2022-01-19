2022年澳洲網球公開賽19日男單第2輪賽況，世界排名第3的德國好手小祖維瑞夫（Alexander Zverev）以6比4、6比4、6比0擊退澳洲地主選手米爾曼（John Millman），賽後場邊訪問他妙語如珠，緩解地主球迷因為少了一個奪冠希望的傷心。

澳網開放觀眾進場，選手們可以感受加油聲帶來的正面力量，特別是地主選手出賽，歡呼分貝更是響徹雲霄，讓外國選手免不了感受到客場作戰的壓力，小祖維瑞夫笑說：「大家因為新冠肺炎疫情關了好一陣子，感覺你們像被關了兩年，現在終於出來放風很開心，也希望接下來可以聽到更多場邊的歡呼聲。」

小祖維瑞夫並說，對上澳洲球員他有預期現場球迷會很討厭他，但他不會被噓聲嚇倒，反而要大家盡量開他汽水，他會把這樣的聲音轉變成鼓勵自己的動力，「比賽現場需要氣氛，我也很享受場上有球迷的聲音，觀眾給選手帶來很多激情，運動賽事就需要這樣的氛圍。」

去年東京奧運摘金，小祖維瑞夫坦言是很難忘的經驗，只是他的金牌被哥哥拿去給媒體拍照後，他也不知道被放在哪裡了，並開玩笑說：「希望哥哥沒把金牌賣掉。」擔任這場比賽場邊訪問的主持人，是澳洲輪椅網球名將艾柯特（Dylan Alcott），他還問之前會穿無袖球衣的小祖，為什麼現在都不穿無袖球衣了，贏球心情好的小祖妙回：「我的肌肉太大塊了，怕會讓人不安，所以現在把它遮起來了。」