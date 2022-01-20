通訊軟體LINE台灣今天首度以線上直播形式舉辦開發者大會，公開全方位NFT（非同質化代幣）平台DOSI的開發計畫，並預告將於今年第1季上線，象徵LINE生態系進入元宇宙紀元。

LINE TAIWAN TECHPULSE 2022主題演講中，分享在疫情推波助瀾下，影音相關應用的顯著成長及開發成果；另提到LINE台灣工程團隊如何運用資料管理及共享平台提升開發者的工作效率，以因應用戶行為改變而急速攀升的使用需求。

LINE台灣技術長陳鴻嘉透過新聞稿表示，2021年全球疫情持續延燒，民眾日常生活對數位服務的依賴性提升，此現象反映在台灣，LINE官方帳號數量年增18%，開啟應用程式介面（API）功能的官方帳號年增154%。

LINE投入區塊鏈領域多年，繼去年6月在日本發表NFT Market，本屆開發者大會預告LINE旗下區塊鏈暨NFT子公司LINE NEXT打造的Global NFT Market — DOSI，將於今年第1季上線，目前已開始接受企業和客戶預約註冊。

DOSI支援8種語言，於全球180個國家推出。在DOSI平台上，國際企業和創作者可構建NFT品牌商店和全球社群，也能獲得NFT製作和全球行銷支援項目。透過NFT專用錢包，一般用戶可使用信用卡、數位支付，或透過以太幣、比特幣、LINK等多種加密貨幣來進行交易及參加社群活動。

LINE表示，DOSI推出的服務將包含DOSI Store、DOSI Wallet和DOSI Support。其中DOSI Store提供企業品牌利用模板或API快速打造自己的NFT品牌市場、自由鑄造NFT；DOSI Wallet則與社群平台結合，用戶可參與元宇宙各項活動，首季將先支援信用卡支付；DOSI Support由LINE的技術與行銷團隊支援，提供企業主技術及產品面服務，協助企業主優化NFT商店的規劃與營運。

此外，LINE台灣今天也宣布獲得英國標準協會（BSI）頒發的「ISO 27001資訊安全管理系統標準」及「ISO 27701隱私資訊管理系統」兩項驗證，代表LINE台灣在網路安全、隱私保護、系統可用性等方面都遵守相關法律及國際標準。（編輯：張均懋）1110119